Android Go telefoni za 30 dolara

Google je već predstavio pojednostavljenu verziju Android operativnog sistema krajem 2017. godine, a pod imenom Android Go, koja je namenjena uređajima koji mogu da se kupe po povoljnijim cenama, te imaju 1GB RAM-a ili manje. Kompanija na taj način želi da poveća dostupnost ovog operativnog sistema, te ga uvede na tržišta u razvoju.

Prema najnovijim informacijama, Google je sklopio partnerstva sa nekoliko proizvođača, a kako bi na tržištu u Indiji predstavio Android Go telefon koji će koštati 30 dolara. Ne samo da je Android Go optimizovan za uređaje slabijih performansi, već je kompanija kreirala i kompatibilne verzije svojih ključnih aplikacija, poput Maps, YouTube i Email. Kako se dalje navodi u izveštaju, Google se udružio i sa distributerima poput kompanija Micromax, Lava, Intex i Karbonn, a kako bi lansirao povoljniji uređaj u Indiji. Micromax će biti prvi koji će objaviti svoj Android Go telefon, dok će ostali prodavci to učiniti u narednim nedeljama.

Iz kompanije Google još uvek nisu potvrdili istinitost ovih navoda, a to nisu učinili ni partneri o kojima se govori u izveštaju. Prema neimenovanim izvorima Android Go uređaji navodno mogu da se očekuju u nekoliko narednih nedelja.

Izvor: Ubergizmo

Podelite s prijateljima

Tweet