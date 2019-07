Android notifikacije stižu na Windows 10 aplikaciju „Your Phone“

Bill Gates možda žali što je izgubio od Google-a u domenu mobilnih operativnih sistema, ali Microsoft nastavlja da radi na različitim projektima za Android. Upravo su lansirali Your Phone, aplikaciju koja prikazuje Android notifikacije sa telefona tako da ih možete videti direktno na svom desktopu. Prikazivaće nove poruke sa Whatsapp-a, Facebook-a, Twitter-a, Messenger-a i drugih aplikacija, a ako ih izbrišite na svom računaru, to će ih obrisati i na vašem telefonu, što je veoma korisno kada je ušteda vremena u pitanju.

Opcija je bila veoma očekivano ažuriranje za aplikaciju Your Phone, koja vam takođe omogućava da odgovorite na poruke i završavate druge obaveze. Povrh toga, Microsoft će u jednom trenutku isporučiti nešto što se zove „notification chasing“ za aplikaciju koja će vam omogućiti da kliknete na Android obaveštenja iz operativnog sistema Windows 10. Zatim će preslikati ekran vašeg telefona na monitor desktop računara i omogućiti vam da reagujete i preduzmete druge akcije, piše Thurrott.

Notifications have arrived! With the Your Phone app, you can now receive and manage your Android phone’s notifications on your PC. Get Your Phone app from the Microsoft Store here: https://t.co/E56Z8eVdIR pic.twitter.com/ovlKi1QOJy

— Windows Insider (@windowsinsider) July 2, 2019