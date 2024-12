Android omogućava pronalaženje nepoznatih Bluetooth trackera, ne samo upozorenje

Upozorenja na nepoznate trackere sada su mnogo praktičnija.

„Privremeno pauziraj lokaciju”

Pojava Bluetooth trackera olakšala je pronalaženje torbe ili ključeva kada ih izgubite. Međutim, takođe je omogućila zloupotrebu tih alata za neprimetno praćenje ljudi. I Apple i Google su implementirali upozorenja na trackere kako bi vas obavestili ako se u vašoj blizini nalazi nepoznat Bluetooth tracker. Sada, kao deo nove nadogradnje, Google omogućava korisnicima Android-a da te trackere i lociraju.

Ova funkcija je jedna od dve nove alatke koje Google dodaje trackerima kompatibilnim sa „Find My Device.“ Prva alatka, „Privremeno pauziraj lokaciju”. Ona treba da se omogući kada prvi put primite obaveštenje o nepoznatom trackeru. Ova opcija blokira vaš telefon da ažurira svoju lokaciju trackerima na 24 sata. Druga alatka, „Pronađi u blizini“. Ona vam pomaže vam da odredite gde se tracker nalazi ako ga ne možete videti ili lako čuti.

Klikom na obaveštenje o nepoznatom trackeru, moći ćete da vidite mapu na kojoj se prikazuje gde je tracker poslednji put primećen dok se kretao sa vama. Od tog trenutka, možete pustiti zvuk kako biste pokušali da ga locirate. Google navodi da vlasnik neće biti obavešten. Ako ne možete da ga pronađete, opcija „Pronađi u blizini“ povezaće vaš telefon sa trackerom preko Bluetooth-a. Zatim i oblik koji se popunjava kako se približavate trackeru.

„Pronađi u blizini“

Ova alatka je identična onoj koju Google nudi za lociranje trackera i uređaja koji su u vašem vlasništvu. Ali, ono što je ključno, ne morate koristiti „Find My Device“ niti posedovati sopstveni tracker da biste imali koristi. Kao i originalna funkcija obaveštenja, bilo koji uređaj sa Android-om 6.0 ili novijim može bezbedno rukovati nepoznatim Bluetooth trackerima.

Proširenje funkcije „Pronađi u blizini“ izgleda kao poslednji korak koji je Google trebalo da preduzme kako bi suzbio zloupotrebu Bluetooth trackera. Tako nešto što Apple već radi sa svojom opcijom „Precizno pronalaženje“ za AirTag uređaje. Kompanije su u maju 2024.godine objavile zajednički standard za otkrivanje nepoznatih Bluetooth trackera, bez obzira na to koristite li Android ili iOS. To je usledilo nakon što je Google pokrenuo svoju mrežu „Find My Device“ u aprilu. I Google i Apple već su nudili sopstvene metode za rešavanje problema sa nepoznatim trackerima kako bi sprečili njihovu upotrebu za sve, od pljački do uhođenja.

