Android Q bi mogao da ima podršku sličnu Apple-ovoj za 3D Touch

Kada je Apple prvi put lansirao 3D Touch, govorilo se da bi proizvođači Android uređaja mogli da prate svog rivala sa sopstvenim opcijama 3D Toucha. Međutim, čini se da 3D Touch nikada nije zaživeo na način na koji se Apple nadao i da su ekrani osetljivi na pritisak retke pojave na Android uređajima, ako ih i ima. Sada izgleda prema izveštaju 9to5Google-a, da bi sa Androidom Q-em Google mogao da uvede sličnu funkciju na Android operativni sistem.

Naravno, Google ne može magično da kreira ekrane osetljive na pritisak na Android uređajima, već će to biti podrška za „deep presses“. To znači da, u zavisnosti od toga kako jako korisnik pritisne ekran, može doći do različitih funkcija i opcija kao što je slučaj kod 3D Touch-a. Međutim, nije jasno da li ova podrška znači da možemo očekivati nove ekrane osetljive na pritisak, ili će se samo bazirati isključivo na softveru.

Kao što 9to5Google ističe, Pixel 3 ima aplikaciju za crtanje uskršnjeg jaja koja može da simulira osetljivost na pritisak bez specijalizovanog hardvera, tako da je moguće da se ovo može osloniti isključivo na softver umesto na hardver. Ako to bude slučaj, onda bi to trebalo da olakša proizvođačima telefona i programerima da usvoje ovu funkciju.

Izvor: Ubergizmo

Podelite s prijateljima

Tweet