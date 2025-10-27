Android telefon uskoro će moći da upozori iPhone prijatelje na zemljotres

Google je još 2020. godine pokrenuo sistem upozoravanja na zemljotrese za Android uređaje, koji korisnicima omogućava da dobiju rano obaveštenje pre nego što počne potres.

Google radi na funkciji deljenja Android Earthquake Alerts poruka preko aplikacija i društvenih mreža

Do 2024. godine ovaj sistem je proširen na svih 50 američkih država i šest teritorija, a sada izgleda da Google radi na novoj nadogradnji koja će omogućiti da upozorenja stignu i do ljudi koji koriste iPhone.

Sistem Android Earthquake Alerts (AEAS) koristi akcelerometre u Android telefonima da detektuje vibracije. Kada više uređaja zabeleži podrhtavanje, Google analizira te podatke kako bi utvrdio da li je u toku zemljotres. Iako nije savršen i ponekad je zakasnio, AEAS je već dokazao da je efikasan i da može da pomogne u zaštiti korisnika.

U slučaju zemljotresa, Android prikazuje jednu od dve vrste upozorenja: „Be aware“ (budite svesni) kada se registruju slabiji potresi, i „Take Action“ (preduzmite mere) kada je podrhtavanje umereno do jako. Drugo upozorenje sadrži i uputstva kako da se zaštitite. Nakon završetka potresa, korisnici mogu da izaberu opciju „next step“ da bi videli sledeće preporučene korake.

Prema podacima iz APK teardowna verzije 25.40.30 aplikacije Google Play Services, u planu je nova mogućnost koja će omogućiti korisnicima da dele upozorenja o zemljotresima na društvenim mrežama ili putem poruka. Poruka će uključivati i oznaku #AndroidEarthquakeAlerts, čime će se povećati vidljivost i brzina širenja informacija.

U odvojenom APK teardownu otkriveno je i da bi Google uskoro mogao da doda Tools ikonu u Gemini overlay, koja bi korisnicima omogućila brzi pristup naprednim funkcijama, poput Veo video generatora ili alatki za kreiranje slika.

Izvor: Androidauthority