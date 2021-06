Android telefoni imaju problema s radom zbog novog bug-a

Čini se da je problem povezan sa nizom aplikacija fabrički instaliranih na telefon.

Korisnici Androida otkrivaju da uređaji prestaju s radom naizgled sami od sebe

Većina korisnika prijavljuje probleme sa aplikacijom Google, ali ti problemi su se proširili, pa utiču na i na Podcasts i Asistenta, koji se oslanjaju na istu aplikaciju. Čini se da je prisutan i na širokom spektru telefona, od Google-ovih Pixela do Samsung-a. Korisnici vide upozorenje: “Google keeps stopping” i koje traži od njih da zatvore aplikaciju.

Na Twitter-u je Google predložio korisnicima da pokušaju soft reboot, držeći pritisnuto dugme za napajanje 30 sekundi. Iako se činilo da to deluje za neke korisnike – drugi su se žalili da je problem ostao. Drugi su nagovestili da se to može rešiti pridruživanjem Google aplikaciji beta. To se postiže prijavljivanjem na program koji omogućava pristup ranoj verziji, a zatim preuzimanjem nove beta verzije putem Play Store-a.

Izvor: Independent

