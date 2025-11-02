Animal Crossing: New Horizons stiže na Switch 2 sa 4K grafikom i brojnim novinama

Gotovo šest godina nakon što je Animal Crossing: New Horizons postao globalni fenomen tokom 2020. godine, Nintendo vraća ovu omiljenu igru u velikom stilu. Nova, unapređena verzija za Switch 2 stiže 15. januara, uz besplatno ažuriranje koje će istog dana biti dostupno i za originalnu Switch verziju.

Nova grafika, kontrole i glasovna interakcija

U 12-minutnom videu na Nintendo YouTube kanalu, kompanija je predstavila ključne promene u Switch 2 izdanju. Igra sada donosi poboljšanu grafiku u 4K rezoluciji (u TV modu), kao i podršku za miš kontrolu putem Joy-Con 2 uređaja — što će olakšati dekorisanje kuća, pravljenje dizajna i pisanje poruka na oglasnoj tabli.

Zahvaljujući mikrofonu na Switch 2 konzoli, igrači će moći da glasovno komuniciraju sa stanovnicima ostrva koristeći novi predmet – megafon.

Više igrača i kamera u igri

Online funkcionalnosti su znatno unapređene — sada do 12 igrača može istovremeno da posećuje ostrvo (umesto prethodnih osam). Dodata je i podrška za Switch 2 kameru, pa će igrači moći da vide lica svojih prijatelja iznad likova u igri dok zajedno istražuju ostrvo.

Switch 2 verzija biće dostupna u fizičkom i digitalnom izdanju po ceni od 65 dolara, dok vlasnici originalne igre mogu preći na novu verziju putem upgrade paketa od samo 5 dolara — iznenađujuće povoljno po Nintendo standardima.

Besplatno ažuriranje donosi novi sadržaj i saradnje

Za one koji ostaju na originalnom Switchu, stiže veliko besplatno ažuriranje koje donosi novu lokaciju – hotel na pristaništu, gde igrači mogu uređivati sobe po temama, kupovati suvenire u gift shopu i nabavljati nove odevne kombinacije.

Pored toga, uvodi se novi „dream world“ sa do tri dodatna ostrva za istraživanje i kreativno uređivanje sa prijateljima, kao i mogućnost proširenja kućnog skladišta sa 5.000 na 9.000 predmeta.

Ažuriranje donosi i niz saradnji: biće moguće dodati Nintendo konzole kao dekorativne predmete (koje možete i koristiti uz Switch Online pretplatu), dok stižu i Lego, Legend of Zelda i Splatoon crossover dodaci, kompatibilni sa odabranim Amiibo figuricama.

S obzirom na količinu novog sadržaja i opcija, jasno je da će Animal Crossing: New Horizons ponovo postati glavna igra za duge, opuštajuće sate igranja u 2026. godini — sada lepša, bogatija i povezanija nego ikad.

