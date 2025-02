Animal Crossing: Pocket Camp Complete trenutno na akciji

Ljubitelji Animal Crossing-a treba da obrate pažnju: ako još niste kupili plaćenu verziju igre Animal Crossing: Pocket Camp Complete, možda je pravo vreme da to učinite. Trenutna cena igre na iOS i Android platformama iznosi 10 dolara, ali će nakon 31. januara u 1:00 AM ET porasti na 20 dolara, kada promotivna ponuda ističe.

Završava se promotivna ponuda za mobilnu verziju igre

Animal Crossing: Pocket Camp Complete lansiran je u decembru, nekoliko dana nakon što je Nintendo ugasio besplatnu verziju igre. Igrači koji su koristili originalnu verziju mogu i dalje da prenesu svoje podatke o napretku putem Nintendo naloga i nastave tamo gde su stali. Krajnji rok za prenos podataka je 2. jun u 2:00 AM ET.

Ova mobilna igra prvi put je predstavljena 2017. godine i koristila je freemium model sa mikrotransakcijama. Međutim, Nintendo je odlučio da napusti takav pristup. Igrači sada moraju unapred platiti za Pocket Camp Complete, ali trenutna verzija igre nema dodatne kupovine unutar aplikacije.

Ako planirate da preuzmete ovu igru, sada je pravo vreme da iskoristite promotivnu cenu pre nego što se udvostruči.

Izvor: Engadget

