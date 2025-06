Anker Zolo A1695 25K PowerBank: Uvek u pogonu

Kompanija Anker je nedavno stigla na domaće tržište gde je otvorila svoju prvu brend prodavnicu u Evropi, a među brojnim kvalitetnim rešenjima ovog proizvođača se ističu rešenja za napajanje u pokretu.

Na test smo dobili Anker Zolo Power Bank, impozantnog kapaciteta od 25000 mAh. Ovu seriju je proizvođač nekada pozicionirao kao laptop power bank, ali je u novije vreme dobila prizvuk univerzalnog rešenja koje nema potrebe naročito specijalizovati – s punim pravom. Naime, uz ogroman kapacitet u prilično kompaktnom izdanju, Anker Zolo može da puni čak do četiri uređaja istovremeno. Ima tri USB-C porta i jedan USB-A, pri čemu je teoretski maksimum na svakom USB-C portu 100 W, a na USB-A portu 30 W. Naravno, ipak nije sasvim moguće da to radi istovremeno na maksimumu, pa se tako opterećenje raspoređuje do ukupne izlazne snage od čak 165 W.

U praksi, to znači da se ovim mobilnim punjačem mogu puniti praktično sve vrste uređaja. Laptopi, telefoni, tableti, slušalice, razne vrste drugih mobilnih naprava… Uz sve to, izuzetno je kompaktan i s lakoćom se nosi u ruci (imajući u vidu težinu) i veoma lako staje u bilo kakvu torbu. Raspolaže velikim LED ekranom na kome se ispisuje kapacitet, a veoma je važno i da je podržano više protokola brzog punjenja, kako bi se obezbedilo maksimalno brzo punjenje najpopularnijih uređaja. MacBook laptopi, Windows laptopi koji se mogu puniti preko USB-C porta, iPhone i Galaxy telefoni, AirPods slušalice i tako dalje – sve to se s lakoćom može dopuniti. Recimo, jedan Galaxy S25 Ultra smartfon baterije 5000 mAh se ovim punjačem može u potpunosti dopuniti još pet puta!

To nije sve, jer je punjač izuzetno praktičan i na još nekoliko načina. Recimo, ima dva ugrađena USB-C kabla, gde se jedan izvlači, a drugi, kraći, služi kao traka za nošenje koja se može navući oko zgloba ili vezati za nešto, i pri tome su oba kabla sertifikovana za više od 20.000 savijanja i izvlačenja. Izuzetno su pogodni i sami po sebi redukuju potrebu za nošenjem dodatnih kablova, s tim što ako želite da punite čak četiri naprave u isto vreme, treba vam još dva odgovarajuća kabla.

Anker je u ovu seriju punjača ugradio svoj MultiProtect Safety System, koji sprečava eventualne kratke spojeve i probleme s punjačem, a tu je i automatska detekcija i prebacivanje snage, tako da će se uređaji uvek puniti maksimalno pogodnom snagom. Na spisku podržanih protokola brzog punjenja su Power Delivery (PD) 3.0, Quick Charge (QC) 3.0, Programmable Power Supply (PPS) i Adaptive Fast Charging (AFC).

Sva tri USB-C porta služe i kao ulaz, tako da je dovoljno povezati bilo koji od njih na izvor napajanja da biste napunili power bank. Anker Zolo podržava ultrabrzu dopunu, tako da se uz odgovarajući kompatibilni punjač snage barem 100 W čak 30% njegovog kapaciteta može dopuniti za svega 20 minuta. Najzad, Anker ActiveShield 2.0 tehnologija integrisana u Zolo A1695 vrši monitoring temperature preko tri miliona puta dnevno, i po potrebi prilagođava brzinu punjenja kako bi obezbedila bezbedno funkcionisanje svakog dana u svakom trenutku, bez rizika od pregrevanja. Masa power bank-a iznosi 555 grama, a dimenzije 157 x 53,8 x 48,8 mm, što mu donosi izuzetnu kompaktnost u telu oblika kvadra.

Reč je o uređaju koji se s lakoćom može preporučiti. Anker Zolo je nešto skuplji od običnih punjača i power bank-ova, ali s punim pravom. Reč je o pravoj mini-elektrani koja će obezbediti da uvek budete u pogonu i da svi vaši uređaji budu maksimalno spremni za bilo kakav rad ili izazov, od laptopa, preko telefona, do tableta, digitalnih foto-aparata, slušalica ili pametnih satova. Izuzetan je izbor za sve vrste profesionalaca, putnika, osoba koje vole izlet u prirodu, ali bez rizika od isključenja iz digitalnog sveta. Uz izuzetne performanse i podržane opcije, lako i udobno korišćenje su zagarantovani.

Korisna adresa: instagram.com/ankersrbija