Ankerove premijum slušalice sada su gotovo 50% jeftinije uz Black Friday ponudu

Anker donosi jednu od najatraktivnijih Black Friday ponuda na tržištu: soundcore Liberty 4 NC slušalice dostupne su uz impresivan popust od 48% u Anker prodavnici u TC Galerija, kao i na zvaničnom Anker Srbija sajtu.

Soundcore Liberty 4 NC slušalice predstavljaju idealan izbor za sve koji žele vrhunski zvuk bez visokog ulaganja. Ovaj model je već poznat po moćnom poništavanju buke, bogatom zvuku i izdržljivoj bateriji – pa kada se tome doda gotovo polovina cene manje, jasno je zašto su mnogima prvi izbor ove sezone.

Soundcore, audio brend kompanije Anker Innovations, već godinama pomera granice u segmentu bežičnih slušalica nudeći tehnologiju, izdržljivost i kvalitet izrade koji se obično viđaju kod mnogo skupljih uređaja. Liberty 4 NC su jedan od njihovih najprepoznatljivijih modela – spoj modernog dizajna, premium performansi i vrednosti koja se retko sreće u ovom cenovnom rangu.

Poništavanje buke

U gradskom haosu, u kancelariji punoj razgovora, u kafiću gde muzika retko kada paše — Liberty 4 NC briljiraju. Njihov Adaptive ANC 2.0 automatski prilagođava jačinu poništavanja buke, utišava saobraćaj i smanjuje pozadinske zvukove na nivou koji se obično viđa kod mnogo skupljih modela.

Unutar kućišta rade moćni 11 mm drajveri koji pružaju dubok bas, jasne vokale i bogat zvučni profil. Bilo da slušaš podcast u prevozu, muziku pred spavanje ili film na telefonu — doživljaj je uvek pun, čist i stabilan.

A uz soundcore aplikaciju, sve se može personalizovati: od EQ podešavanja do HearID profila koji optimizuje zvuk prema tvom sluhu.

Za stvaran život, a ne samo za idealne uslove

Liberty 4 NC su napravljene da izdrže ceo dan korišćenja: do 10 sati reprodukcije po punjenju, odnosno do 50 sati sa kućištem, a zahvaljujući brzom punjenju, 10 minuta dopune baterije slušalica daje do 4 sata dodatnog slušanja.

IPX4 otpornost garantuje zaštitu

Multipoint konekcija omogućava spajanje slušalica sa dva uređaja istovremeno — olakšavajući tako prelazak sa sa laptopa na telefon bez dodatnih čekanja i podešavanja.

Moderan dodatak za svakodnevno užurban život

Sa elegantnim, minimalističkim dizajnom i kompaktnim kućištem koje lako staje u džep, Liberty 4 NC izgledaju i deluju kao premium dodatak. Savršeno su nenametljive, ali istovremeno dovoljno upečatljive da se vidi da je reč o kvalitetnom uređaju.

Za svakodnevne korisnike, to je idealan balans: lep dizajn, pouzdane funkcije, jednostavno korišćenje — a dovoljno pametne da se prilagode svakom trenutku dana.

Black Friday momenat koji vredi uhvatiti

Sa 48% popusta, Liberty 4 NC ulaze u kategoriju “ovo se ne propušta”. Ponuđena vrednost daleko prevazilazi cenu — vrhunski ANC, odličan zvuk i baterija za ceo radni nedeljni ritam.