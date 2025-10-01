Anthropic mora da plati autorima 1,5 milijardi dolara

Savezni sudija je preliminarno odobrio ponudu kompanije Anthropic da plati 1,5 milijardi dolara kako bi rešio kolektivnu tužbu sa grupom autora.

Tužbu, podnetu Okružnom sudu za Severni okrug Kalifornije, prošle godine su podneli autori koji tvrde da je Anthropic ilegalno preuzimao knjige iz piratskih baza podataka.

Gotovo sve kompanije koje se bave AI pažljivo prate ovu tužbu i rade na tome da utvrde šta kršenje autorskih prava znači u eri AI. Anthropic je prvobitno predložio nagodbu od 1,5 milijardi dolara početkom ovog meseca.

Na kraju je sud odobrio ovu nagodbu ali je izrazio zabrinutost za buduće poslovanje. Tako da se očekuju i određene smernice za buduće poslovanje. Kompanija za sada nije dala komentar na ovo odluku suda.

