Anthropic plaća rekordnih 1,5 milijardi dolara za poravnanje u tužbi zbog piraterije autorskih dela

Pisci uključeni u slučaj dobiće po 3.000 dolara za svako delo.

Nagodba predstavlja najveću isplatu u istoriji SAD kada je reč o slučajevima kršenja autorskih prava

Anthropic će platiti rekordnih 1,5 milijardi dolara kako bi okončao kolektivnu tužbu autora zbog piraterije. Ova nagodba predstavlja najveću isplatu u istoriji SAD kada je reč o slučajevima kršenja autorskih prava.

Kompanija koja stoji iza Claude chatbota postigla je nagodbu prošle nedelje, ali uslovi nisu bili poznati sve do sada. Prema navodima The New York Timesa, 500.000 autora uključenih u slučaj dobiće po 3.000 dolara za svako delo.

„Ovo poravnanje prvo je takve vrste u eri veštačke inteligencije,“ rekao je advokat Džastin A. Nelson, koji zastupa autore. „Ovaj istorijski sporazum daleko prevazilazi bilo koju drugu poznatu naknadu u vezi s autorskim pravima. On donosi značajnu kompenzaciju za svako delo i postavlja presedan da AI kompanije moraju plaćati vlasnicima prava. Poruka je jasna korišćenje piratskih sajtova za uzimanje autorskih dela je pogrešno.“

Slučaj je pažljivo praćen jer se vodeće AI kompanije sve češće suočavaju sa sudskim istragama zbog korišćenja zaštićenih dela. U junu je sudija doneo odluku da Anthropicovo korišćenje zaštićenog materijala u obuci jezičkog modela spada u „pravednu upotrebu“, što je bila značajna pobeda za kompaniju. Ipak, presudio je da autori i izdavači mogu nastaviti tužbu za pirateriju jer su knjige ilegalno preuzimane sa sajtova poput Library Genesis (poznat i kao „LibGen“).

Kompanija nije priznala krivicu

Kao deo nagodbe, Anthropic se obavezao da izbriše sav nelegalno preuzet materijal i tvrdi da piratska dela nisu korišćena za izgradnju tehnologija veštačke inteligencije koje su javno dostupne, navodi The New York Times. Kompanija nije priznala krivicu.

„U junu je Okružni sud doneo istorijsku presudu o razvoju AI i zakonima o autorskim pravima, utvrdivši da Anthropicov pristup obuci AI modela predstavlja pravednu upotrebu,“ izjavila je zamenica glavnog pravnog savetnika kompanije, Aparna Sridhar. „Današnja nagodba, ukoliko bude odobrena, rešiće preostale zahteve tužilaca. Ostaćemo posvećeni razvoju bezbednih AI sistema koji pomažu ljudima i organizacijama da prošire svoje mogućnosti, unaprede naučna otkrića i reše složene probleme.“

Izvor: Engadget