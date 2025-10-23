Anthropic povezuje Claude sa Microsoft Teams, Outlook i OneDrive

Anthropic integriše svog AI asistenta Claude sa Microsoft 365 uslugama kako bi mogao da prikazuje sadržaj iz Word dokumenata, Teams poruka i Outlook imejlova u razgovorima sa četbotom. To je deo serije ažuriranja za Claude kako bi četbot bio korisniji na poslu.

Klod će se sada povezivati sa Microsoft SharePoint-om i OneDrive-om kako bi pretraživao i analizirao dokumente bez potrebe da ih ručno otpremate. Microsoft 365 konektor je sada dostupan svim korisnicima Claude Team i Enterprise plana, ali administratori moraju da omoguće integraciju pre nego što krajnji korisnici mogu da povežu svoje naloge.

Integracija Microsoft Outlook-a sa Claude omogućava četbotu da pristupa nitima imejlova i analizira komunikacije kako bi otkrio relevantan kontekst u svojim odgovorima. Claude će takođe moći da pretražuje ćaskanje u Microsoft Teams-u, kao i da pristupa diskusijama na kanalima i rezimeima sastanaka.

Anthropic takođe pokreće pretragu preduzeća u Claude, novu funkciju koja olakšava AI asistentu pretragu svih izvora podataka kompanije. Kako mnoga preduzeća koriste razne alate za upravljanje HR procesima, komunikacijama i drugim delovima poslovanja, podaci se često nalaze u mnogim različitim aplikacijama i uslugama. „Pretraga preduzeća je posebno vredna za uključivanje novih članova tima, odgovaranje na strateška pitanja poput analize obrazaca u povratnim informacijama kupaca i brzo identifikovanje pravih internih stručnjaka za konsultacije o bilo kojoj temi“, kaže Anthropic.

Integracija Claude-a i Microsoft 365 funkcioniše korišćenjem konektora Model Context Protocol (MCP), Anthropic-ovog standarda otvorenog koda za povezivanje AI aplikacija sa drugim izvorima podataka i aplikacijama. Microsoft je prihvatio MCP, obećavajući da će ga široko koristiti u Windows-u dok prepisuje svoj operativni sistem kako bi računare pretvorio u AI računare sa kojima razgovarate.

Microsoft se takođe sve više oslanja na Anthropic AI modele kako bi poboljšao svoje Microsoft 365 aplikacije. Anthropic-ovi modeli sada pomažu u pokretanju Copilot Researcher-a, GitHub Copilot-a, Copilot Studio-a i novog Office Agent-a koji je u stanju da kreira Word i PowerPoint dokumente iz Microsoft-ovog sopstvenog Copilot interfejsa za ćaskanje. Microsoft se umiljava Anthropicu baš kada više ulaže u sopstvene veštačke inteligencije i pokušava da izbegne stavljanje svih svojih veštačkih inteligencija u jednu komplikovanu korpu u obliku OpenAI-a.

Izvor: TheVerge