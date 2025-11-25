Anthropic ulaže 50 milijardi dolara u nove data centre u SAD

Kompanija za veštačku inteligenciju Anthropic objavila je u sredu da će investirati 50 milijardi dolara (43,3 milijarde evra) u novu računarsku infrastrukturu u SAD.

Anthropic je tvorac popularnog AI chatbota Claude. Kompanija je saopštila da sarađuje sa londonskom kompanijom Fluidstack na izgradnji novih podatkovnih centara u Teksasu i Njujorku. Ti data centri će napajati njegove AI sisteme. Tačne lokacije i izvori električne energije za ove centre još nisu otkriveni.

U izveštaju finansijske kompanije TD Cowen iz prošlog meseca navodi se da su vodeći provajderi cloud infrastrukture u trećem fiskalnom kvartalu ove godine zakupili ogromne količine kapaciteta američkih data centara. To je više od 7,4 gigavata energije. To je više nego tokom čitave prethodne godine.

U tom periodu Oracle je obezbedio najviše kapaciteta, uglavnom za AI procese svog glavnog rivala Anthropica kompanije OpenAI, kreatora ChatGPT-a. Slede Google i Fluidstack, a iza njih su Meta, Amazon, CoreWeave i Microsoft.

U saopštenju, Anthropic navodi da je „ovakva razmera ulaganja neophodna kako bi se zadovoljila rastuća potražnja za Claude-om od strane stotina hiljada preduzeća. Uz održavanje istraživanja na samoj granici tehnološkog razvoja“.

Ogromna ulaganja tehnološke industrije u računarsku infrastrukturu za AI startup-e koji još nisu profitabilni podstakla su zabrinutost da bi se mogao formirati investicioni balon u oblasti veštačke inteligencije.

Investitori pomno prate niz međusobno povezanih partnerstava u poslednjih nekoliko meseci između vodećih AI kompanija poput OpenAI-ja i Anthropica. Kao i kompanija koje proizvode skupe računarske čipove i data centre potrebne za rad njihovih proizvoda.

Anthropic je naveo da će i dalje „prioritet davati troškovno efikasnim i održivim pristupima“ u širenju poslovanja i izgradnji infrastrukture.

Izvor: Euronews