Anti-Firefox reklama u Windows 10 Start meniju

Microsoft je nedavno lansirao novu verziju Microsoft Edge-a baziranu na Chrome-u, te se odmah okrenuo nešto agresivnijem marketingu, a kako bi korisnike ubedio da što brže i lakše migriraju ka novom proizvodu.

Tako se krenulo u kampanju, te se oglas za Microsoft Edge pretvorio u opciju koju svi koriste u okviru Windows-a 10. Naime, reklama je pre nekoliko dana počela da se pojavljuje u Start meniju, a na mestu gde se obično pojavljuju sugestije za nove aplikacije. Kompanija najpre cilja one korisnike koji su već instalirali neke druge pretraživače, a tvrdi se da nema sukoba interesa, budući da korisnici mogu da isključe polje za sugestije kad god to požele. Oni koji na svojim računarima imaju Firefox našli su se na spisku korisnika koji su dobili novu reklamu, a u obliku poruke “Still using Firefox? Microsoft Edge is here,” koja se našla upravo u Start meniju.

Reklame koje se pojavljuju u Windows 10 Start meniju već neko vreme trpe ozbiljne kritike korisnika, ali je ovoga puta situacija nešto drugačija, a zbog toga što najveći broj onih koji su videli novu reklamu hvali Microsoft Edge, te se tvrdi da je dobar isto kao i Chrome i Firefox, ako ne i bolji.

Izvor: Softpedia

