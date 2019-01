Antihrist će kontrolisati svet pomoću pametnih telefona

Lider Ruske Pravoslavne Crkve, koji bi usled pretećeg raskola lako mogao postati i formalno prva ličnost celokupnog pravoslavnog sveta, je upozorio da bi oslanjanje čovečanstva na moderne tehnologije moglo rezultirati dolaskom Antihrista.

Naime, najugledniji lider pravoslavnog sveta je rekao u intervjuu za državne medije povodom Božića da se u principu ne protivi korišćenju gadžeta, ali je upozorio na opasnost da se putem smartfona upada u ropstvo. Naime, patrijarh je izrazio sasvim legitimnu bojazan od modernih tehnika prikupljanja podataka o korisnicima. Među ostalim, nabrojao je lokaciju, interesovanja i strahove, kao neke od informacija o svakom o nas u koje neko drugi ima uvid.

Stoga je potrebno da čovečanstvo, po rečima patrijarha, bude oprezno prilikom upotrebe gadžeta, naročito pametnih telefona. Kiril je rekao da se na taj način otvara mogućnost uspostavljanja globalne kontrole nad kompletnim čovečanstvom.

“Antihrist je osoba koja će biti na čelu worldwide web-a, kontrolišući kompletno čovečanstvo,” rekao je. “Kontrola iz jedne tačke će omogućiti Antihristov dolazak. Stoga čitava struktura predstavlja veliku opasnost po čovečanstvo.” Najzad, patrijarh je upozorio da, ukoliko ne želimo da izazivamo Apokalipsu (proces kraja sveta po hrišćanskim verovanjima), ne smemo omogućavati kontrolu iz jednog centra.

“Možete li zamisliti nivo kontrole i moći koja će biti koncentrisana u rukama onih koji će raspolagati svim tim znanjem?” – upitao je patrijarh Kiril. Najzad, naglasio je da crkva nije protiv tehnološkog razvoja, već samo protiv razvijanja sistema kojima je cilj kontrola nad ljudima i njihovim identitetima.

Odana sovjetskoj vlasti, obnovljena pod Staljinom

Današnja Ruska Pravoslavna Crkva je bez ikakve sumnje naslednica crkve koja je nakon boljševičke revolucije 1917. godine doživela niz velikih udaraca zbog podrške carističkom režimu, od zatvaranja crkva i škola, preko hapšenja sveštenika, do zabrana različitih oblika organizovanja i funkcionisanja. Komunisti su zabranili izbor novog patrijarha nakon što je 1925. godine umro patrijarh Tihon. Mitropolit Sergej je, kao vršilac dužnosti patrijarha, i uz protivljenje mnogih iz crkvenih redova, 1927. godine izdao deklaraciju kojom je prihvatio sovjetsku vlast nad crkvom kao legitimnu, i izdao proklamaciju kojom je obećao saradnju crkve sa sovjetskom vlašću, osuđujući “glasove nezadovoljstva u crkvi protiv sovjetskog režima”.

Pitanje oživljavanja crkve je razrešio Josif Staljin, generalni sekretar komunističke partije SSSR-a. On je tokom Drugog Svetskog Rata otvorio crkve, dozvolio vojsci da pred sobom nosi ikone, te nizom akata u periodu od 1941. do 1943. godine vratio mnoge manastire, otvorio bogoslovije i dozvolio sazivanje sabora na kome je Sergej izabran za patrijarha moskovskog i cele Rusi. Istovremeno, to je dovelo do šizme i definitivnog raskola crkve u samoj Rusiji, tj. SSSR-u, i u inostranstvu. Nakon Staljinove smrti, usledio je novi period potiskivanja uticaja crkve, koji je rezultovao time da je do kraja SSSR-a ostalo manje od 7000 crkava i manastira. Renesansa crkve i njenog uticaja dolazi nakon kraha Sovjetskog Saveza, kada je dramatično uvećano prisustvo crkve u javnom životu.

Izvor: The Moscow Times

