Antropik ima novu verziju modela „Haiku“

Antropik je objavio Klod Haiku 4.5, najnoviju verziju svog najmanjeg modela, za koji se navodi da nudi slične performanse kao Sonet 4 „uz trećinu cene i više nego dvostruko veću brzinu“, prema objavi na blogu kompanije. Dok Antropik navodi niz novih rezultata benčmarkova kako bi potkrepio te tvrdnje o performansama.

U testiranju kompanije, Haiku je postigao 73% na verifikovanom SWE-Bench-u i 41% na Terminal-Bench-u fokusiranom na komandnu liniju — ispod Soneta 4.5, ali u rangu sa Sonetom 4, GPT-5 i Gemini 2.5 u svakom slučaju. Testovi pokazuju slične rezultate na benčmarkovima za korišćenje alata, korišćenje računara i vizuelno rezonovanje.

Nova verzija Haiku-a biće odmah dostupna u okviru svih besplatnih Antropik planova i kompanija veruje da će biti posebno privlačna za besplatne verzije AI proizvoda, gde može da pruži značajne mogućnosti uz minimiziranje opterećenja servera. Lagana priroda modela takođe znači da je lakše rasporediti više Haiku agenata paralelno ili u kombinaciji sa sofisticiranijim modelom.

U saopštenju za štampu, Majk Kriger, direktor za informacione tehnologije kompanije Antropik, rekao je da će Haiku po prvi put omogućiti nove stilove raspoređivanja u produkciji. „Otvara potpuno nove kategorije onoga što je moguće sa veštačkom inteligencijom u produkcionim okruženjima – gde Sonet obrađuje složeno planiranje dok se podagenti pokretani Haikuom izvršavaju brzo“, rekao je Kriger. „Ljudima dajemo kompletan set alata za agente gde svaki model ima pravu kombinaciju inteligencije, brzine i troškova za različite delove posla.“

Najneposrednije primene će verovatno doći u alatima za razvoj softvera, gde se Klod kod već često koristi, a latencija je često kritičan faktor. U izjavama koje je dao Antropik, izvršni direktor Zenkodera, Endru Filev, opisao je novu verziju Haikua kao „otključavanje potpuno novog skupa slučajeva upotrebe“.

