AOC GAMING C27G2Z3/BK: Zakoračite na put do pobede s 280 Hz

AGON by AOC – jedan od vodećih svetskih brendova gejming monitora i IT dodataka – s ponosom predstavlja AOC GAMING C27G2Z3/BK, zakrivljeni 27-inčni (68.6 cm) Full HD monitor koji kombinije impresivne vizuelne prikaze i brze performanse. Dizajniran za kompetitivne i povremene igrače, monitor C27G2Z3/BK može se pohvaliti impresivnom stopom osvežavanja od 280 Hz, vremenskim odzivom do 1 ms GTG i 0.5 ms MPRT kao i visokokontrastnim Fast VA panelom s 1500R zakrivljenjem po pristupačnoj ceni.

Ispred svog vremena

AOC GAMING C27G2Z3/BK monitor s 1500R zakrivljenošću korisnike uvlači u gejming svet još dublje, pružajući im imerzivno iskustvo. Zakrivljeni 27-inčni ekran pruža prirodniji i udobniji pogled, smanjujući umor očiju tokom dužim gejming sesija. Bilo da je u pitanju simulacija velikih brzina u trkama ili istražuju svetove, zakrivljenost C27G2Z3/BK monitora omogućava gejmerima pojačani osećaj prisutnosti i angažmana.

Brzina za kompetitivniju prednost

S impresivnom stopom osvežavanja od 280 Hz, AOC GAMING C27G2Z3/BK nadmašuje trenutni esportstandardod 240 Hz i pruža ultra gladak i brz gejming, dajući gejmerima prednost u takmičarskim naslovima. Monitor može postići GTG vreme odaziva do 1 ms, koristeći najvišu postavku overdrivea. To gotovo eliminiše ghosting i zamućenja, a istovremeno pruža jasne i oštre slike. Za još prijatnije iskustvo, C27G2Z3/BK monitor ima MBR (Motion Blur Reduction) postavku koja koristi strobirajuće pozadinsko osvetljenje koje omogućuje 0.5 s MPRT (Moving Picture Response Time) kako bi dodatno poboljšao jasnoću pokreta.

Visokokontrastni prikaz s HDR10

Fast VA panel AOC GAMING C27G2Z3/BK pruža izvanredno kvalitetno vizuelno iskustvo s visokom kontrastnom razmerom 4000:1, osiguravajući duboku crnu i živopisne boje za što veću imerziju. Uz HDR10 usklađenost, monitor može prikazati širi raspon osvetljenja i nivoa boja, ističući najfinije detalje u tamnim i svetlim scenama. Full HD rezolucija (1920 x 1080) postiže savršenu ravnotežu između vizuelne jasnoće i performansi, omogućujući čak i srednje jakim GPU-ovima impresivnu stopu osvežavanja monitora od 280 Hz i uživanje u gamingu s velikom brzinom izmene sličica.

Adaptive-Sync tehnologija za tear-free gejming

Kako bi eliminisali screen tearing (trganje ekrana) i trzanja, AOC GAMING C27G2Z3/BK podržava Adaptive-Sync tehnologiju koja sinhronizuje stopu osvežavanja monitora s GPU-ovim izlazom za glatko gejming iskustvo. Ova tehnologija kompatibilna je s NVIDIA i AMD GPU-ovima, osiguravajući korisnicima uživanje u fluidnom gameplay-u.

Ergonomski dizajn za udobnost i praktičnost

C27G2Z3/BK ima čvrst i prilagodljiv stalak s funkcijom podešavanja visine do 130 mm, nagiba i rotacije, omogućujući korisnicima da pronađu savršen ugao gledanja za svoj set up. Tanki okviri i elegantan dizajn monitora čine ga atraktivnim dodatkom u svakom gejming prostoru, dok kompatibilnost s VESA nosačem pruža dodatnu fleksibilnost u montiranju na zid ili postavkama s više monitora.

Cena i dostupnost

AOC GAMING C27G2Z3/BK monitor biće dostupan od kraja jna 2024. godine uz 3 godine garancije, po atraktivnoj preporučenoj maloprodajnoj ceni 26 800 dinara.

