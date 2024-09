AOC GAMING G4 serija širi se sa svojim elegantnim ivicama i novim specifikacijama

AGON by AOC – jedan od vodećih svetskih brendova gejming monitora i IT opreme najavljuje širenje svoje G4 serije s četiri nova modela prilagođena širem rasponu gejmerskih preferenci i porarčuna. Nova serija uključuje 27˝ zakrivljene modele AOC GAMING C27G4ZXU, CQ27G4X, ravan Q27G4XF model, kao i veću 31.5˝ zakrivljenu varijantu AOC GAMING CQ32G4VE. Ovi monitori nude visoku brzinu osvežavanja i responzivne panele, savršene za štedljive gejmere i početnike koji žele da unaprede svoje gejming iskustvo.

AGON by AOC nova G4 serija nudi monitor za svaki tip battlestationa

Imerzivna zakrivljenost i munjevito brze stope osvežavanja

AOC GAMING C27G4ZXU prednjači sa svojom munjevitom brzinom osvežavanja od 280 Hz na 27˝ zakrivljenom FAST VA panelu. Ovaj Ultra HD (1920×1080) monitor ima zakrivljenost od 1500R za poboljšani osećaj imerzivnosti ,vreme odziva do 1ms GtG, te do 0.3 ms MPRT za kristalno jasne pokrete. S razmerom kontrasta 4000:1 i osvetljenjem od 300 nita, omogućava živopisne vizuelne prikaze i duboke crne nijanse, pružajući korisnicima uživanje u vizuelno bogatim gejmeovima i takmičarskim naslovima, postižući savršeni balans za povremene i strastvene gejmere. C27G4ZXU takođe ima i ugrađene zvučnike i 4-portni USB 3.2 hub za jednostavno povezivanje gejming periferije. Za korisnike koji traže iste specifikacije (osim zvučnika i USB-a) s jednostavnim postoljem ili koji ga planiraju koristiti s VESA nosačima, AGON by AOC nudi AOC GAMING C27G4ZXE (lansiran u junu 2024).

QHD rezolucija za jasnije vizuale

Gejmerima koji traže veću rezoluciju bez kompromisa na brzinu, 27˝ AOC GAMING CQ27G4X i 31.5˝ AOC GAMING CQ32G4VE nude QHD rezoluciju (2560×1440) na zakrivljenim Fast VA panelima. Ovi modeli se mogu pohvaliti s brzinom osvežavanja 180 Hz, brzinom odziva do 1ms GtG, te 0.5 MPRT, omogućavajući gladak i responzivan gameplay, spajajući oštre detalje i brzinu. CQ27G4X sadrži 1500R zakrivljenost i razmeru kontrasta 4000:1, dok veći CQ32G4VE nudi 1500R zakrivljenost I razmeru kontrasta 3500:1, pružajući imerzivne vizuale s 300 nita svetlosti.

Opcija s ravnim panelom za tradicionalne postavke

Zaokružujući novu seriju, AOC GAMING Q27G4XF, 27˝ ravni monitor je s Fast IPS panelom QHD rezolucije. Ovaj model kombinuje brzinu osvežavanja 180 Hz s vremenom odziva do 1 ms GtG, te 0.5 ms MPRT, nudeći izuzetnu jasnoću i glatkoću prikaza. S 300 nita svetlosti i usklađenošću s HDR10, pruža živopisne boje za dinamično gejming iskustvo.

Karakteristike usmerene na gejming

Svi modeli G4 serije dolaze opremljeni s nizom karakteristika posebno dizajniranih za gejmere. Modeli uključuju MBR (Motion Blur Reduction), Sync, što omogućava sinronizaciju pozadinskog svetla s brzinom osvežavanja kako bi se percepcija zamućenja svela na minimum, i pružilo oštro i jasno gejming iskustvo. Low input lagosiguravaju trenutnu reakciju na monitoru, dok Dynamic Dial Point funkcija pruža prilagodljivi nišan koji mijenja boju u odnosu na pozadinu radi bolje vidljivosti. Ova karakteristika omogućava veću preciznost u first-person shooters gameovima. Shadow Control karakteritika omogućava korisnicima da podese detalje senki u svetlim područjima bez da utiču na ostatak monitora, osiguravajući optimalnu vidljivost u svim gejming scenarijima. Frame Counter omogućava korisnicima da lagano vide svoj framerate na ekranu. Osim toga, svi modeli podržavaju AOC G-Menu software, omogućavajući lakše podešavanje OSD postavki direktno s radne površine.

Elegantan dizajn

G4 serija predstavlja moderan dizajn koji se besprekorno uklapa u svaku gejming postavku. Sivo-crni s tankim okvirima i oštrim linijama koje podsećaju na stealth avione, ovi monitori nude elegantan i atraktivan izgled. Čvrsti stalci s malim postoljem omogućuju stabilnu osnovu, bez da odvlače pažnju od celokupnog izgleda, nudeći dovoljno prostora za tastaturu i miš. Uz izuzetak većeg CQ32G4VE modela, koji ima stalak podesiv po nagibu, sva tri 27˝ modela dolaze opremljena s postoljima koja se mogu podešavati po visini (130 mm), imaju podršku za nagib i rotaciju, omogućavajući korisnicima da pronađu optimalan položaj okom dugih gejming sesija. Otvor za kablove na podnožju stalka služi za održavanje urednog radnog prostora. Pakovanje 27˝ modela dolazi s papirnatim jastučićima, kako bi se smanjio negativan uticaj na okolinu.

Adaptive-Sync za tear- free gejming

Sva četiri nova modela G4 serije podržavaju Adaptive-Sync tehnologiju, osiguravajući glatak, tear-free gameplay na širokom rasponu grafičkih kartica.

Q27G4XF ide korak dalje s sertifikiranom NVIDIA G-SYNC kompatibilnošću, pružajući još impresivnije iskustvo za korisnike s NVIDIA GPU-ima

Monitor za svakog gejmera

Proširena G4 serija, koja je predstavljena početkom 2024., se nastavlja razvijati i rasti, pokazuje predanost AGON by AOC-a u pružanju visokokvalitetnih gejming monitora za sve gejmere i svaki budžet. Bilo da korisnici preferiraju zakrivljeni ravni ekran, Full HD ili QHD rezoluciju, ili pak veću veličinu monitora, nova G4 serija nudi pristupačne opcije bez kompromisa sa svim važnim gejming karakteristikama. G4 serija nudi sledeće opcije:

24G4X i 27G4X : 24˝ i 27˝, Full HD, 180 Hz Fast IPS modeli s ergonomskim stalcima

i : 24˝ i 27˝, Full HD, 180 Hz Fast IPS modeli s ergonomskim stalcima 24G4XE i 27G4XE : 24˝ i 27˝, Full HD, 180 Hz Fast IPS modeli s bazičnim stalcima

i : 24˝ i 27˝, Full HD, 180 Hz Fast IPS modeli s bazičnim stalcima Q27G4X : 27˝, Full HD, 180 Hz Fast IPS model s ergonomskim stalkom

: 27˝, Full HD, 180 Hz Fast IPS model s ergonomskim stalkom C27G4YXE: 27˝, Full HD, 280 HZ Fast VA model s bazičnim stalkom (1500R zakrivljenost)

Cene i dostupnost

Novi zakrivljeni i ravni G4 modeli biće dostupni od septembra 2024.

AOC GAMING C27G4ZXU, CQ27G4X, Q27G4XF, i CQ32G4VE bitće dostupni po preporučenim malopodajnim cenama, redom: 27 965 dinara, 26 795 dinara, 27 965 dinara i 32 646 dinara.

Svi monitori dolaze s trogodišnjom garancijom, pružajući bezbrižnost gejmerima koji ulažu u svoju opremu.

