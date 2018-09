AOC gejming monitori prikazani na Gamescomu

Gaming tržište niže jedan rekord za drugim, što je dokazao i nedavni sajam Gamescom koji je privukao impresivnih 370.000 posetilaca. To je bila savršena prilika da se gejmeri upoznaju sa najnovijim modelima AOC monitora.

Specijalista za monitore, kompanija AOC jedna je od vodećih koja proizvodi upravo monitore namenjene gejming industriji. AOC u svom širokom portfoliju gejming monitora zadovoljava sva zahtevna područja gejminga bez obzira da li se radi o velikim brzinama osvežavanja do 240Hz ili zakrivljenim ekranima s visokokvalitetnim IPS i VA pločama. AOC je na ovogodišnjem Gamescomu predstavio široki raspon gejming monitora od modela sa stopom osvežavanja od 144 Hz i 1 ms vremena odziva pa sve do vrhunskih premium AGON monitora brzine osvežavanja do 240 Hz.

AOC AG352UCG6 Black Edition

Vrhunski monitori AGON linije veličina od 24 inča do 35 inča dolaze sa stopama osvežavanja od 120 Hz pa sve do 240 Hz, idealnih za brze FPS igre. Neki modeli podržavaju Nvidia G-SYNC ili AMD FreeSync, vrlo nisko ulazno kašnjenje kao i nisko vreme odziva, monitori AGON linije targetiraju one gejmere koji gejming shvataju vrlo ozbiljno. AGON modeli su robusni, ali istovremeno impresivno dizajnirani i prepuni pametnih svojstava, kao što su Shadow Mark, držač slušalica i podesivi držač sa oznakama položaja.

AOC je na Gamescomu 2018 pokazao najbolje inovacije gaming monitora

Upravo je na Gamescomu predstavljena treća serija AGON monitora AGON 3 kao i prva dva u nizu te serije, AG273QCX i AG273QCG. Ovaj novi 27 inčni model – AG273QCX ima FreeSync 2 HDR, VESA DisplayHDR™ 400 podršku kao i vreme odziva od 1 ms MPRT i brzinu osvežavanja od 144 Hz, dok AG273QCG model dolazis G-SYNC podrškom, brzinom odziva od 1 ms GtG i stopom osvežavanja od 165 Hz.

AOC je u januaru uspostavio partnerstvo s G2 Esportsom, jednom od najmoćnijih i najuspešnijih svetskih e-sports organizacija. G2 Esports je 2013. godine osnovao slavni profesionalni igrač Carlos ‘ocelote’ Rodriguez, a vrlo brzo se etablirao kao evropski titan na međunarodnim takmičenjima, s impresivnim rezultatima i mnogim, mnogim osvojenim titulama.

