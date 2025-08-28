AOC Professional P4 serija: 120 Hz monitori s izvlačnim USB čvorištima i 5-godišnjom garancijom

AOC, s ponosom predstavlja Professional P4 seriju. Liniju poslovnih monitora osmišljenu za profesionalna radna okruženja. Serija P4 prati potrebe savremenih radnika s brzinom osvežavanja od 120 Hz na svim modelima, praktičnim izvlačnim USB čvorištem s USB-C priključkom kao i TÜV Eye Comfort sertifikatom za tehnologiju smanjenja plavog svetla. Od kompaktnog 23,8- inčnog (60,4 cm) Full HD modela 24P4U do 27- inčnog (68,6 cm) QHD modela Q27P4U, svi monitori donose profesionalne performanse i povezivosti prilagođenu modernim kancelarijama.

Svaki model P4 linije nosi TCO sertifikat desete generacije i dolazi s industrijski vodećom 5- godišnjom garancijom, spajajući vrhunske performanse s odgovornošću prema okolini.

Monitori serije P4 s osvežavanjem od 120 Hz, postoljima podesive visine i integrisanim USB-C povezivanjem

USB čvorište na izvlačenje: nov nivo organizacije radnog prostora

P4 seriju izdvaja inovativno USB čvorište na izvlačenje, koje menja način na koji doživljavamo organizaciju profesionalnog radnog prostora. Za razliku od klasičnih USB priključaka, koji mogu biti nepraktični za korišćenje ili narušavanje urednosti, prednje USB 3.2 čvorište (5 Gbit/s) jednostavno se pojavi iz donje ivice kada je potrebno i nestane kada ga ne koristite.

Izvlačni mehanizam pretvara svaki P4 monitor u potpuno docking rešenje. Kada je aktiviran, prednje čvorište s dva priključka nudi 1x USB-A i 1x USB-C priključak (15 W PD) za brz prenos podataka, punjenje uređaja i spajanje periferije. Kada je uvučeno, monitor zadržava elegantan, minimalistički izgled, savršen za poslovna okruženja u kojima je važna estetika i funkcionalnost. Ovakav je koncept posebno praktičan za profesionalce koji često koriste USB sigurnosne ključeve za specijalizirani softver ili treba da povežu pametne telefone i tablete zbog prenosa podataka ili punjene tokom dana. Dva dodatna USB-A priključka smeštena na zadnjoj strani monitora namenjena su perifernim uređajima koji se koriste stalno, poput tastature i miša.

Sveobuhvatna ponuda za raznolike profesionalne primene

Prvi modeli u P4 seriji dostupni su u dve standardne konfiguracije:

24P4U : 23.8″ IPS monitor, Full HD (1920×1080), 120 Hz, 300 nita

: 23.8″ IPS monitor, Full HD (1920×1080), 120 Hz, 300 nita Q27P4U: 27″ IPS monitor, QHD (2560×1440), 120 Hz, 350 nita

Oba modela dolaze s vremenom odziva do 4 ms GtG i Adaptive-Sync tehnologijom, što garantuje glatke i stabilne performanse i u zahtevnim profesionalnim okruženjima. Brzina osvežavanja od 120 Hz posebno se ističe u situacijama gde je važno nesmetano skrolovanje i manje zamućenje pokreta, što korisnicima pomaže da očuvaju zdravlje očiju i da povećaju produktivnost.

Sveobuhvatne mogućnosti povezivanja, uključujući HDMI, DisplayPort ka i (kod modela 24P4U) VGA priključak, osiguravaju kompatibilnost i sa starijom, ali i s modernom profesionalnom opremom.

Optimizovana udobnost i performanse

Svaki P4 monitor uključuje TÜV Eye Comfort (4/5 zvjezdica) sertifikovanu tehnologiju smanjenja plavog svetla na hardverskom nivou kao i Flicker-Free tehnologiju, što je ključno za profesionalce koji prvode dugo vremena pregledavajući detaljne dokumente ili upravljajući s više aplikacija istovremeno.

Ergonomska rešenja pažljivo su osmišljena i uključuju podešavanje visine do 150 mm, širok raspon nagiba (-5/30°), zakretanja (-180°/180°), i zakretanja u portretni položaj (pivot) na svim modelima. Kompatibilnost s VESA nosačem 100 x 100 mm omogućuje fleksibilnost pri instalaciji u zahtevnim okruženjima koja traže specifične načine montaže ili višemonitorske postavke.

Standardi održivosti za odgovorne organizacije

Serija P4 nosi TCO Certified sertifikat desete generacije, čime AOC potvrđuje svoju predanost odgovornom odnosu prema okolini tokom celog životnog ciklusa proizvoda. Petogodišnja garancija na sve modele iz serije P4 podržava inicijative održivosti u poslovanju produžujući vek trajanja proizvoda i smanjujući količinu elektronskog otpada. Profesionalne organizacije dodatno imaju koristi od Energy Star 8 sertifikata, koji doprinosi ostvarivanju ciljeva energetske efikasnosti uz zadržavanje vrhunskih performansi.

Cena i dostupnost

Prvi modeli iz Professional P4 serije, AOC 24P4U i Q27P4U, dolaze na tržište po preporučenim maloprodajnim cenama od 22 143 dinara i 29 173 dinara Model 24P4U već je dostupan, dok će Q27P4U biti dostupan sredinom septembra. Pristupačna cena i bogate karakteristike pozicioniraju seriju P4 kao vrhunsko profesionalno rešenje koje nudi izuzetnu vrednost za organizacije koje prioritet daju performansama, povezivosti i održivosti.