AOL: Phishing mejlovi za krađu osetljivih podataka

Nova phishing kampanja računa na AOL korisnike, a do osetljivih podatka se dolazi preko mejlova u kojima stoji lažno upozorenje da će ostati bez naloga na ovom servisu ukoliko ne preduzmu određene mere.

Dok je većina savremenog sveta prešla na servise kao što su Gmail i Outlook, pojedini građani i dalje koriste AOL, zbog toga što su tako navikli, te im je prelazak na neki moderniji servis previše komplikovan. Upravo su zbog toga lake mete za phishing i druge napade, između ostalog i zato što su AOL mejl filteri manja prepreka nego sigurnosne mere u okviru mlađih servisa. Nova phishing kampanja počinje porukom “Mail Box will close in 3 days log in to re-activate“, a mnogi su na mamac naseli, što zbog neinformisanosti, što iz straha da će ostati bez naloga koje koriste više od dve decenije.

U mejlovima se nalazio i link ka lažnoj AOL stranici za logovanje, a korisnička imena i lozinke onih koji su postali žrtve napada su automatski slati napadačima koji su se potom logovali preko prave AOL login stranice. Onima koji su reagovali na lažne mejlove se preporučuje da što pre promene lozinku, te kontaktiraju AOL podršku. Posebno bi trebalo da budu pažljivi oni koji iste lozinke koriste u okviru svih servisa i web sajtova, budući da su višestruko ugroženi.

Izvor: Bleeping Computer

Podelite s prijateljima

Tweet