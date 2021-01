Apex Legends – sezona 8 i novi likovi

U ponedeljak je Respawn Entertainment detaljno objavio šta igrači mogu da očekuju od osme sezone Apex Legends. “Mayhem” će početi 2. februara, dva dana pre druge godišnjice igre.

Mayem – osma sezona poznatog hita

Ažuriranje će dodati Fuse, Apex-ov 16. lik sa kojim možete igrati. Respawn je detaljno opisao Fuse-ovu prošlost u novom kratkom tekstu Stories from the Outlands. On je stručnjak za rušenje sa australijskim naglaskom koji potiče sa planete Salvo. Fuse-ov dolazak na Apex Games takođe znači nove promene u Kings Canyonu. Igrači se takođe mogu radovati isprobavanju oružja 30-30 Repeater.

Respawn bi mogao istog dana objaviti Apex Legends za Nintendo Switch. Neki obožavaoci su primetili dodatni tekst u opisu japanske verzije video snimka koji je glasio: „A 2. februara biće moguće igrati na Switchu istovremeno sa početkom 8. sezone!“ Iako nije prisutan u engleskom opisu klipa, taj tekst se našao na nekoliko drugih jezika. Respawn i EA su naknadno uklonili te informacije, pa uzmite sve ovo sa rezervom. EA je odložio Switch verziju Apexa pred kraj prošle godine, pa se uskoro očekuje rasplet.

Izvor: Engadget

