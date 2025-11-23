Aplikacija CNN-a dodaje „Shorts“

CNN redizajnira početnu stranicu svoje aplikacije fidom posvećenim kratkim video zapisima. Nova kartica „Shorts“ sadrži niz klipova sa pričama iz CNN-a, omogućavajući vam da ih listate kao što biste to radili sa TikTok-om ili Instagram Reels-om.

Aplikacija CNN je već imala odeljak za kratke video zapise u svojoj kartici „Watch“, ali sada mreža stavlja klipove u prvi plan na početnoj stranici. Pored prikazivanja svih nedavno objavljenih vertikalnih video zapisa, novi Shorts fid će takođe uključivati klipove napravljene ekskluzivno za strim.

Promena dolazi kao deo napora CNN-a da oživi svoje poslovanje usred opadajuće gledanosti i pogoršanja linearnog televizijskog pejzaža. Nakon što je prešao na plaćanje nekih svojih članaka, CNN je prošlog meseca pokrenuo svoj drugi pokušaj striming servisa. CNN takođe pokušava da privuče mlađu publiku pokretanjem video serije CNN Creators koju vodi bivši producent Vice-a . Čak je prošle nedelje pokušao da organizuje „watch party“ samo za pretplatnike u izbornoj noći.

Međutim, nećete biti primorani da gledate kratke video zapise vesti svaki put kada otvorite CNN-ovu aplikaciju, jer mreža uvodi novu karticu „Najvažnije vesti“ koja će vam se podrazumevano prikazivati, prikazujući kombinaciju tekstualnih i video priča. Možete prelaziti između dva odeljka dodirivanjem kartica na vrhu ekrana. Kratki video zapisi će biti besplatni za gledanje.

Izvor: TheVerge