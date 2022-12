Aplikacija Instafest vam omogućava da kreirate sopstveni festivalski lineup iz Spotify-a

Ako lineup vašeg omiljenog muzičkog festivala ove godine nije ispunio vaša očekivanja, ne brinite; nova aplikacija pod nazivom Instafest će kreirati poster muzičkog festivala za vas na osnovu vaših navika slušanja Spotify-a.

Jednostavna i besplatna aplikacija za kreiranje lineup-a iz Spotify-a

Besplatna web aplikacija, koju je kreirao programer Anshai Saboo, prilično je jednostavna za korišćenje: prijavite se sa svojim Spotify nalogom i generisaće poster na osnovu izvođača koje ste najviše slušali. Možete da prilagodite poster na osnovu vremenskih intervala — poslednje četiri nedelje, poslednjih šest meseci i sve vreme. Takođe možete da izaberete različite stilove postera kao što su Malibu Sunrise, LA Twilight i Mojave Dusk. Aplikacija Instafest takođe izračunava ono što naziva „Basic Score“, što bi vam moglo dati pravo da se hvalite u vezi sa izborom muzike u niši. Kada generišete poster, možete izabrati da preimenujete svoj muzički festival, sakrijete/prikažete svoje korisničko ime i sakrijete/prikažete svoj osnovni rezultat. Saboo je rekao da je dobio ideju o aplikaciji dok je razmišljao o tome kako bi Coechellin lineup izgledao ako bi izabrao umetnike.

„Imao sam ideju kada sam jednog dana listao TikTok, video sam da ljudi objavljuju video snimke sa Coachella i počeo sam da razmišljam o tome kako bih postavio lineup Coachella-e ako bih mogao da izaberem umetnike. Proces razmišljanja me je doveo do toga da razmišljam o generisanju grafike muzičkog festivala koristeći integraciju Spotify-a, i odatle sam ikrenuo“, rekao je on

Programer već radi na dodavanju podrške za više platformi. Sajt vam već omogućava da generišete festivalski poster koristeći istoriju slušanja Last.fm-a, a podrška za Apple Music je u toku. Saboo želi da doda podršku za servise za striming muzike kao što su YouTube Music, Deezer i Amazon Music, rekao je on, ali je upozorio da može potrajati jer API-ji svake platforme nisu tako prijateljski nastrojeni kao oni na Spotify-u. Saboo se trenutno fokusira na održavanje aplikacije i dodavanje više integracije koja čini deljenje festivalskih lineup-ova korisnika zabavnijim.

U roku od nekoliko sati od lansiranja, Instafest je postao popularna tačka za razgovor na društvenim medijima. Ljudi objavljuju svoj lineup kako bi pokazali svoj dobar (ili loš) ukus u muzici. Saboo je rekao da je više od 5 miliona ljudi kreiralo svoj Instafest poster. Aplikacija Instafest izgleda kao verzija u ogledalu aplikacije Lineupsupply, koja vam omogućava da kreirate liste pesama preko postera muzičkih festivala. Dakle, ako vam se sviđa nečiji Instafest poster, možete da koristite aplikaciju LineupSupply da napravite listu pesama. Lansiranje aplikacije dolazi nekoliko dana pre nego što će Spotify objaviti svoj Wrapped for users, koji pokazuje prilagođene navike slušanja muzike i podcasta za svakog korisnika.

Izvor: Techcrunch

