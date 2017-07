Aplikacija koja vaš dom pretvara u scenografiju iz spota za pesmu ‘Take On Me’

Kultni spot grupe A-ha za pesmu ‘Take On Me‘ je, u vreme kad je napravljen, bio rezultat velikih napora – bilo je potrebno 16 nedelja da se uradi ono što u spotu vidimo kao mešavinu stvarnog i nacrtanog. Danas vam je potreban samo iPhone, pa da sami napravite ovu atmosferu – iz Trixi Studios su predstavili aplikaciju za iOS koja putem proširene stvarnosti projektuje ‘Take On Me’ scenografiju direktno u vaš dom.

U vreme kada se pesma ‘Take On Me’ pojavila, niko nije čuo ništa slično. Mnogi su pokušavali da je kopiraju iz godine u godinu, te da naprave animaciju koja će tako spretno spojiti fantaziju sa stvarnošću onih koji gledaju i slušaju.

Aplikacija još uvek nije dostupna javnosti, a predstavljaće još jedan od pokazatelja za to koliko virtuelna stvarnost sve više postaje deo naših života.

Izvor: engadget.com

