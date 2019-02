Aplikacija TikTok treba da plati kaznu od 5,7 miliona dolara zbog nepoštovanja pravila o privatnosti

TikTok je trenutno jedna od najpopularnijih aplikacija i društvena mreža na tržištu. Nažalost, sada se čini da je kompanija u problemu, jer je FTC odredio kaznu od 5,7 miliona dolara zbog COPPA (Children’s Online Privacy Protection Rule) prekršaja.

U slučaju da niste upoznati sa COPPA-om, to je Akt o zaštiti privatnosti dece na Internetu, i predstavlja skup pravila o privatnosti koja su dizajnirana da zaštite decu ispod 13 godina koja koriste razne internet usluge. Prema FTC-u, TikTok je prekršio privatnost prikupljanjem ličnih informacija o svojim korisnicima starosti ispod 13 godina bez pristanka njihovih roditelja, a u nekim slučajevima i postavljanjem profila u javni status.

Za one koji nisu upoznati, TikTok je muzička aplikacija u kojoj korisnici sami sebe snimaju kako rade lip-sync, plešu ili glume uz različite pesme ili zvuke (bitove). Dobila je masovnu popularnost kada je kompanija koja stoji iza TikToka zapravo kupila svog konkurenta, Music.ly.

Vladina agencija takođe tvrdi da je TikTok bio dobro upoznat sa ovim problemima i kako je većina njihovih korisnika bila mlađa od 13 godina, ali uprkos „hiljadama žalbi“, kompanija nije uradila ništa da bi to rešila. Aplikacija je od tada uvela neke mere kao što je starosna granica koja će ograničiti prikupljanje podataka, ali s obzirom na to da nije teško lagati o svojim godinama, nismo sigurni koliko će to rešiti problem.

