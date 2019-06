Aplikacije za bolje spavanje mogu da prouzrokuju nesanicu

Moderni trekeri i aplikacije za praćenje kvaliteta sna mogu da uzrokuju nesanicu, ali nisu samo gedžeti krivi, jer korisnici ne spavaju zbog brige oko kvaliteta svog sna.

„Opsesija“ oko sna, kroz praćenje obrazaca spavanja na aplikaciji, može da oteža dobijanje potrebne količine sna, kažu stručnjaci. Postoji reč za ovo stanje – ortosomnija – i može da izazove stres i anksioznost, proizvodeći hormone kao što je adrenalin i kortizol koji održavaju ljude budnima.

Dr Guy Leschziner, stručnjak za spavanje u Centru za poremećaje spavanja u Guy’s bolnici u Londonu, kaže da se aplikacije i trekeri oslanjaju na podatke koji „ne predstavljaju istinski san“. Konsultant neurolog, koji je govorio na naučnom festivalu u Cheltenhamu, rekao je: „Obraća nam se mnogo ljudi koji su razvili ozbiljnu nesanicu kao rezultat trekera za spavanja ili čitanja određenih stvari o tome kako je štetan nedostatak sna po organizam. O trekerima za spavanje nemam baš lepo mišljenje. Ako se probudite i osećate da ste umorni i da ste imali loš san, onda znate da imate problem. Ako se budite svaki dan i osećate se osveženo, budni ste tokom čitavog dana i spremni ste da spavate u isto vreme svake noći, onda ste verovatno dovoljno spavali za vas i ne treba vam aplikacija da vam to kaže. To opsesivno stanje spavanja čini spavanje još težim.”

Lekari su zabrinuti da trekeri mogu da dovedu do toga da „normalni spavači postanu zabrinuti zbog nepostojećih problema sa spavanjem“. Britanski Savet za spavanje kaže da ljudi ne bi trebalo da pokušavaju da imaju „mikromenadžment“ spavanja, jer se najbolje spava uglavnom kada se ne razmišlja o tome.

Fiziolog za spavanje Stephanie Romiszewski rekla je na naučnom festivalu u Cheltenhamu: „Kada je u pitanju praćenje uopšte, mislim da istraživanje pokazuje da je u redu kada treker koristite kao zabavu, jer ste radoznali. Ali ako počnete da gledate na to i počinjete da brinete o tome šta se dešava, i ta briga počinje da vas uznemirava da ne možete da spavate, a onda počnete da se brinete kada idete na spavanje noću, i nije tako dobro.“ Dodala je i da „efektivno otežavamo probleme spavanja kroz praćenje, kroz loša istraživanja, a ponekad može da dovede do širenja panike, a to zapravo ne pomaže – to ometa“.

Procenjuje se da četiri miliona ljudi godišnje u Velikoj Britaniji kupuje pametne satove i fitnes trekere, koji često beleže san, kao i vežbe. Najjeftiniji može da košta samo par hiljada dinara i nosi se na ručnom zglobu gde meri kretanje kroz akcelerometar. Skuplji modeli uključuju monitor srca koji meri vaš puls osvetljavanjem i merenjem kretanja vena blizu kože.

Dr Leschziner se u svom radu susreće sa velikim procentom ljudi sa nesanicom koji mu donose podatke iz pametnih aplikacija za spavanje na njegovu kliniku. „Bez obzira na to šta ljudi kažu, aplikacije i trekeri se oslanjaju na podatke koji ne predstavljaju istinski san. Mnogi od njih rade tako što prate kretanje. Neki su malo napredniji, verovatno daju razumnu meru kako spavate. Neki od njih vam ne govore o fazi spavanja ili kvalitetu sna, što može da bude još više izraženo ako imate poremećaj spavanja“, rekao je dr Leschziner.

Stručnjaci za spavanje rekli su na naučnom festivalu u Cheltenhamu da kofein ne ometa svačiji san, zbog razlika u genima, a plavo svetlo može različito da utiče na pojedince. Ljudima koji se bore sa spavanjem savetuje se da pokušaju da se probude otprilike u isto vreme, umesto da leže duže u krevetu vikendima, i samo da idu u krevet kada su izistinski umorni.

Izvor: DailyMail

