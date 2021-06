AppGallery stiže na Huawei Watch 3

AppGallery, zvanična Huawei prodavnica aplikacija, će se po prvi put naći na Huawei pametnim satovima. Nakon što je ove godine osvežio AppGallery interfejs, Huawei je najavio da će biti znatnih unapređenja i ta obećanja je ispunio.

AppGallery u brojkama

Iako je globalna verzija AppGallery prodavnice aplikacija pokrenuta u aprilu 2018. godine, treba istaći da ona postoji već 9 godina! AppGallery ima osamnaest kategorija. Dve ključne su igre i aplikacije (u okviru kojih postoji dodatnih 17 kategorija). Prodavnica aplikacija je dostupna u 170 zemalja širom sveta, sa 540 miliona aktivnih korisnika globalno. Aplikacije dostupne na AppGallery su preuzete 384.4 milijardi puta tokom prošle godine.

Treba istaći i nekoliko podataka o AppGallery prodavnici aplikacija koje su veoma relevantne za tržište van Kine. U toku 2020. broj novih aplikacija u AppGallery izvan Kine je bio 10 puta veći od onog iz 2019. Huawei je puno uradio na unapređenju bezbednosti. Uključena je verifikacija stvarnog imena programera, review proces u četiri koraka, zaštita preuzimanja i instalacije, kao i mehanizam za siguran rad aplikacija. Istovremeno Huawei AppGallery je primenio sistem rangiranja po godinama na globalnom nivou. Ovaj sistem blokira neadekvatan sadržaj za određeni uzrast na osnovu podešavanja korisnika, vodeći računa o maloletnim korisnicima.

Još jedan interesantan tip aplikacija koje su podržane jeste Quick apps. Reč je o aplikacijama koje ne zahtevaju instalaciju, mogu biti korišćene odmah i podržavaju real-time osvežavanje. Pored toga što su manje zahtevne, istovremeno troše i manje resursa, pa na primer ne zauzimaju puno memorije. Poređenja radi, 1GB memorije je dovoljno prostora za preko 2000 tipičnih Quick apps, spram 20-ak standardnih aplikacija. Do kraja marta ove godine je predstavljeno više od 8 hiljada Quick apps globalno.

Ipak, najznačajnija stavka za Huawei jeste širenje AppGallery ekosistema na druge kategorije uređaja. Sa značajnim širenjem kategorija uređaja u Huawei ponudi, pojavila se potreba da se ekosistem proširi i prilagodi, donoseći nova iskustva na klase uređaja gde to do sada nije bilo moguće i objedinjujući iskustvo unutar Huawei ekosistema. Uskoro će na naše tržište stići nova generacija Huawei Watch 3 pametnih satova, kojima će jedan od udarnih aduta biti upravo to što će podržavati AppGallery prodavnicu aplikacija, odnosno imati pristup ogromnom broju raznih aplikacija.

Huawei Watch 3 serija sa AppGallery prodavnicom aplikacija

Huawei je predstavio Watch 3 seriju, koju čine Huawei Watch 3 i Huawei Watch 3 Pro pametni satovi. Nakon sjajnog uspeha sa pametnim satovima prve i druge generacije, Huawei značajno proširuje mogućnosti svojih uređaja. S hardverske strane, tu su senzor visoke preciznosti koji omogućava merenje telesne temperature, senzor za pranje ruku i otkrivanje pada, ali i novi načini da se podstakne i prati napredak u vežbanju i zdravstvenom stanju.

Kada je softverska strana priče u pitanju, glavna vest kod Watch 3 serije jeste da satovi dolaze sa preinstaliranom AppGalllery prodavnicom aplikacija, odnosno da će korisnici moći da preuzimaju aplikacije sa nje. Ovo je veliki pomak u odnosu na dosadašnju praksu, gde korisnici uglavnom nisu mogli da menjaju svoje pametne satove u pogledu softvera, već su uglavnom koristili ono s čime je pametni sat stizao, ili pak ono što bi dobijao nakon osvežavanja zvaničnog firmvera.

Huawei obećava i dugo trajanje baterije, što je bila odlika prethodnih serija, kao i ubedljiv adut spram pametnih satova konkurencije, koje su Huawei Watch rešenja nadmašivala i po nekoliko puta u tom segmetu. Navodi se da će baterija Watch 3 Pro trajati do 21 dan pri tipičnom korišćenju, odnosno do pet dana pri intenzivnijoj upotrebi, dok će kod Watch 3 modela pri tipičnom korišćenju trajati do 14 dana, odnosno do tri dana kod zahtevnijih korisnika.

U važne nove funkcije spada i automatska sinhronizacija omiljenih plejlista iz Huawei Music aplikacije. Čak i ukoliko ne ponesete telefon sa sobom, možete slušati omiljenu muziku jer se numere automatski ubacuju na telefon. Lista muzičkih numera na Watch 3/Watch 3 Pro je uvek sinhronizovana sa drugim pametnim uređajima putem cloud-a.

Dostupnost

Huawei je tradicionalno Srbiju odredio kao jednu od prvih zemalja gde će biti moguće kupiti novu seriju pametnih satova. Naručivanje Watch 3 i Watch 3 Pro pametnih satova će krenuti 5. jula. Očekuje se da sami uređaji ubrzo potom postanu dostupni – već sredinom jula.

