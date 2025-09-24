Apple AirPods Pro 3 doneo značajne promene

AirPods Pro 3 predstavljaju značajan korak u tehnologiji bežičnih slušalica.

AirPods Pro 3 dizahnirane su da zadovolje širok spektar korisnika i imaju za cilj da pruže besprekorno i raznovrsno iskustvo slušanja, bez obzira na sadržaj koji korisnik želi.

Svaka nadogradnja je promišljena i nudi inovativne funkcije koje ove slušalice izdvajaju u odnosu na konkurenciju.

Apple je usavršio dizajn AirPods Pro 3 slušalica kako bi obezbedio udobnije i sigurnije nošenje. Uvođenje silikonskih vrhova sa penom dostupnih u više veličina poboljšava udobnost tokom duže upotrebe.

Slušalice imaju modifikovan oblik i repozicionirane akustične otvore u poređenju sa prethodnikom. Ove promene ne samo da poboljšavaju egronomiju već poboljšavaju stabilnost i čini ih idealnim za treninge visokog intenziteta ili duge sesije slušanja.

Takođe su uvedene kontrole osetljive na dodir, praćenje otkucaja srca, prevod u realnom vremenu i ultraširokopojasna tehnologija.

Ono što je svakako najvažnije je značajno poboljšanje audio performansi. Slušalice imaju dublji bas, jasniji vokal i proširenu zvučnu scenu, što stvara impresivno iskustvo slušanja koje se dopada i audiofilima i povremenim slušaocima. Poboljšana akustična arhitektura i napredni mikrofoni poboljšavaju i aktivno poništavanje buke i režim transprarentnosti što vam pruža mogućnost da bez napora prelazite između izolacije od spoljašnje buke i svesnosti o svojoj okolini.

Adaptive EQ tehnologija pruža mogućnost da se zvuk fino podešava kako bi odgovarao obliku vašeg uha i okruženju. Ova funkcija garantuje konzistentan kvalitet zvuka, bez obzira da li uživate u muzici, podkastima ili primate pozive. To dodaje prioritet izvrsnosti zvuka, AirPods Pro 3 zadovoljavaju korisnike koji zahtevaju visokokvalitetni zvuk u svakoj situaciji.

Trajanje baterije je značajno poboljšano kako bi se zadovoljile potrebe modernih korisnika. AirPods Pro 3 nude do 8 sati slušanja muzike sa omogućenim aktivnim poništavanjem buke, što predsatvlaj povećanje od 2 sata u odnosu na prethodni model.

Za sada se čini da su napravljene da izdrže izazove svakodnevnog života. Imaju visoku ocenu za otpornost na prašinu, znoj i vodu.

