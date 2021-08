Apple App Store: Marihuana u online prodavnici

Zainteresovani sada mogu da kupe marihuanu preko aplikacija iz online prodavnice kompanije Apple, ali sa određenim ograničenjima.

Kompanija je ranije banovala sve aplikacije preko kojih se prodavala marihuana, ali im je sada otvorila vrata svoje platforme. Prema ranijim pravilima u prodavnici su bile zabranjene sve aplikacije koje stimulišu prodaju duvana, opojnih supstanci, te alkohola. Sve se ipak promenilo 7. juna, kada su zeleno svetlo dobile supstance koje su legalizovane, među njima i marihuana.

Mesec dana kasnije Apple je odobrio i prvu aplikaciju za prodaju marihuane u App Storeu – Eaze, servis za isporuku sa dva miliona registrovanih korisnika u Kaliforniji. U pitanju je aplikacija koja je sredinom 2019. izbačena i iz Google Play Storea, kada su uklonjene sve aplikacije preko kojih se nudila marihuana, a pravilo je važilo i za one države u kojima je legalizovana.

Promena koju je napravila kompanija Apple ukazuje na to kako se menja odnos prema kanabisu, ali to ipak ne znači da je prodavnica ista u svim delovima sveta. To znači da su aplikacije za prodaju marihuane dostupne samo u onim oblastima gde je njena upotreba regulisana zakonom, pa građani iz onih država u kojima je još uvek nelegalna ne mogu da preuzimaju aplikacije kao što je Eaze.

Izvor: Mashable

Podelite s prijateljima

Tweet