Apple Arcade u junu dobija nove igre Cooking Mama i Frogger

Apple je sastavio trio značajnih japanskih programera za svoje junske dodatke u Apple Arcade. Kompanija je najavila četiri igre koje dolaze na uslugu pretplate sledećeg meseca, predvođene Konami’s Frogger i Rumbling Ruins koja počinje 3. juna. Nakon toga će uslediti Cooking Mama: Cuisine 17. juna, koji meša formulu za kuvanje tako što daje zadatak igračima da pronađu sastojke umesto da samo biraju unapred pripremljen recept.

Listu zaokružuje Air Twister, koji izlazi 24. juna od legendarnog dizajnera Yu Suzuki, koji je najpoznatiji po naslovima poput Shenmue i Out Run.

Evo zvaničnog opisa:

Igrači će preuzeti ulogu princeze Arch koja se bori protiv bizarnih osvajača kako bi spasila svoju planetu od uništenja. Uz zabavnu i laku mehaniku igranja pucanja po ekranu osetljivom na dodir, sudbina planete je u rukama igrača.

Apple Arcade je konačno dobio potreban podsticaj

Ovomesečna izdanja Arcade uključivala su i neke zapažene igre, kao što su nove iteracije na Badland i Goat Simulatoru, kao i karting trkača sa likovima iz Family Guy i King of the Hill. Usluga je takođe bila dom brojnih izdanja legendarnih japanskih programera igara od kada je debitovala, uključujući Fantasian od kreatora Final Fantasy i World of Demons from PlatinumGames, kao i nove ili ažurirane unose u serijama kao što su Castlevania, Monster Hunter i Neko Atsume.

Izvor: TheVerge

