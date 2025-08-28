Apple bi uskoro mogao da objavi jeftiniji MacBook

Prošlog meseca se pojavila glasina da bi Apple uskoro mogao da izbaci jeftiniji MacBook.

Priča se da bi jeftiniji MacBook ima 13 inča ekran, A18 Pro čip i mogućnost četiri boje kao i prvi iPad: plava, žuta, ružičasta i srebrna. Očekuje se da će ući u masovnu proizvodnju u četvrtom kvartalu ove godine, odnosno u prvom kvartalu 2026. godine.

Očekuje se da će novi MacBook koštati oko 699 dolara što za sada izgleda prihvaljivo.

Novi MacBook bi mogao da dobije dodatni USB-C port, Touch ID, veb kameru Center Stage i kapacitet baterije bi mogao biti smanjen. Smanjenje Touch ID je nešto što će svi najteže da podnesu.

Trenutno informacije o jeftinijem MacBooku nisu sasvim poznate, ali bi tako nešto bilo veliko iznenađenje. Ukoliko bi Apple uspeo da ponudi dobar a jeftiniji MacBook čini se da bi adekvatno odgovorio na trenutnu krizu koju su izazvali porezi Trampa.

Izvor: 9to5mac.com