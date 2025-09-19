Apple blokira prevod AirPods u EU

Evropljani neće moći da uživaju u novoj sjajnoj funkciji Apple za nove iPhone i AirPods.

Apple je predstavio nove AirPods koje pružaju mogućnost prevoda u realnom vremenu direktno preko slušalica. Navodi se da ova funkcija radi sa slušalicama uparenim sa telefonima koji imaju Apple inteligenciju.

Ova sjajna opcija ipak neće biti dostupna u Evropi. Apple je ovu funkciju blokirao u Evropi zbog obaveza prema Zakonu EU o digitalnim tržištima, tačnije odluci EU iz marta. U ovoj odluci se navodi da je iPhone dužan da određene funkcije učini interoperabilnim sa konkurenstkim uređajima.

Jezici koji se trenutno mogu koristiti putem AirPodsa su engelski, francuski, nemački, portugalski i španski. Do kraja godine dodaju se japanski, korejski i kineski.

Izvor: politico.eu