Apple Car stiže za nekoliko godina

Apple Car neće imati fizički ključ, ali će koštati 100.000 dolara ili više, i konačno će biti lansiran 2025. ili 2026.

Apple Car je dugo očekivan proizvod

Nosi naziv „Projekt Titan“ unutar Apple-a, što ima mnogo smisla s obzirom na to da je ovo najveća stvar na kojoj je Apple ikada radio.

Mnogo priča kružilo je oko toga kako ide razvoj Apple Car – a, od toga da je kompanija angažovala više od 1.000 inženjera da rade na njemu pa da nije sve baš išlo po planu, do toga da je više ljudi koji su bili zaduženi za projekat napustilo je kompaniju. To je svakako odložilo razvoj, ali ne onoliko koliko se misli.

Mnoge novinske kuće izveštavale su i o nekoliko navodnih „sporazuma“ između Apple-a i drugih proizvođača automobila kao što su Hyundai ili BMW… Istina je da se Apple udružio sa Lexus -om u proizvodnji nekih automobila po meri sa LiDAR senzorima koje Apple vozi u Kaliforniji da testira senzore i prikupi podatke za Project Titan, ali to ne znači da će se kompanija oslanjati na Lexus za proizvodnju automobil.

Cene Apple automobila

Kako se očekuje Apple Car neće biti jeftin. Danas Teslu možete kupiti za oko 46.000 dolara. Pa, ne očekujte da će Apple Car koštati manje od 100.000 dolara, što neće biti konačna cena jer ima puno posla i mnoge stvari bi se mogle promeniti tokom procesa razvoja, ali cena će biti visoka, to je sigurno.

Razlog za ovo je taj što Apple nema nikakvu reputaciju kao proizvođač automobila, a kompanija se oseća kao da mora da sačeka dok ne može da se takmiči sa brendom kao što je Tesla. Ako teži tržištu na kojem Tesla ne dominira, imaće vremena da stekne reputaciju dobrog proizvođača automobila, a tek tada bi Apple mogao da počne da se takmiči sa Teslom po nižoj ceni.

Da biste koristili Apple Car biće vam neophodan iPhone. Neće imati fizički ključ kao vaš tipičan automobil; umesto toga, moraćete da koristite Apple ključ , još uvek su informacije o ovom automobile oskudne te očekujemo da će se na ovu temu još oisati.

Ekskluzive za Apple automobile

NA više strana se moglo čuti da Apple namerava da započne masovnu proizvodnju krajem 2024. ili 2025. To ne mora da znači da će Apple Car biti lansiran 2025. pošto masovna proizvodnja automobila zahteva mnogo više vremena nego što je potrebno za iPhone ili Apple Watch.

Kompanija je ranije planirala da Apple Car bude spreman do 2027. godine, ali izgleda da to više nije slučaj. Kada Apple planira da uđe na novo tržište, obično čeka nekoliko godina da vidi da li druge kompanije rade dobro ili loše, a s obzirom na nedavni uspeh Tesle, ima smisla da Apple želi da lansira Apple Car što pre ali to je samo nagađanje.

Još jedna ekskluziva

Neki izvori sugerišu da kompanija sa sedištem u Kupertinu planira da koristi dosta delova od titanijuma u ​​Apple Car-u. Titanijum je vrhunski materijal koji izgleda odlično i veoma je jak, tako da će stvoriti vrhunsku „auru“ oko ovog automobila koja će ga učiniti jedinstvenim, baš kao što Apple planira sa svojim Pro iPhone uređajima i drugim uređajima.

