Apple će omogućiti deljenje informacija o izgubljenom AirTag uređaju sa aviokompanijom

Izgubili ste prtljag?

Apple će predstaviti novu opciju u svojoj aplikaciji Find My

iOS 18.2 funkcija Find My omogućiće vam da privremeno delite lokaciju uređaja za praćenje sa zaposlenim u aviokompaniji koji vam može pomoći da ga pronađete. Apple će predstaviti novu opciju u svojoj aplikaciji Find My, koja omogućava privremeno deljenje lokacije izgubljenog AirTag uređaja sa „aviokompanijom ili poverljivom osobom,“ prema izveštajima MacRumors-a, koji testira drugu beta verziju za programere iOS 18.2. Ova funkcija bi mogla olakšati aerodromskom osoblju pronalaženje izgubljenog prtljaga ako Find My pokazuje da je u blizini.

U iOS-u 18.2, aplikacija Find My sada ima opciju „Podeli lokaciju uređaja“ koja generiše link koji može biti poslat bilo kome, ne samo kontaktima od poverenja. Na Apple uređajima, link će otvoriti aplikaciju Find My, omogućavajući drugoj osobi da vidi lokaciju predmeta označenog AirTag-om. Na uređajima koji nisu Apple, link će otvoriti veb stranicu sa mapom koja prikazuje poslednju poznatu lokaciju predmeta. Link automatski ističe nakon nedelju dana ili kada vam je izgubljeni predmet vraćen. Takođe možete videti koliko je ljudi posetilo kreirani link, dok opcija „Prikaži kontakt informacije“ omogućava deljenje vašeg broja telefona i e-mail adrese, kako bi osoba koja pronađe izgubljeni predmet mogla da vas kontaktira.

Apple je u septembru 2023. godine uveo opciju za stalno deljenje lokacije AirTag uređaja sa još pet dodatnih osoba, kako bi cela porodica mogla pratiti lokaciju ljubimaca, vozila ili drugih zajedničkih predmeta. Ova najnovija funkcija proširuje tu mogućnost, omogućavajući vam da privremeno uključite više ljudi u potragu za izgubljenim predmetom, bez potrebe da se kasnije setite da im ukinete pristup lokaciji AirTag-a.

Izvor: Theverge

