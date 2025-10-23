Apple će prodavati PS VR2 Sense kontrolere zasebno

Apple je najavio da drugi Vision Pro podržava PlayStation VR2 Sense kontrolere. Sada će oni moći da se kupe i bez Sony headset-a.

Detekcija dodira prstiju i vibracije

Kontroleri će biti dostupni u Apple Store-u po ceni od 250 dolara, dok je do sada paket sa VR2 headset-om od 400 dolara bio jedini način da se kupe novi.

Kontroleri podržavaju šest stepeni slobode kretanja, detekciju dodira prstiju i vibracije, što omogućava imerzivnije igranje na Vision Pro uređaju.

Izvor: Engadget

