Apple će prodavati PS VR2 Sense kontrolere zasebno
Apple je najavio da drugi Vision Pro podržava PlayStation VR2 Sense kontrolere. Sada će oni moći da se kupe i bez Sony headset-a.
Detekcija dodira prstiju i vibracije
Kontroleri će biti dostupni u Apple Store-u po ceni od 250 dolara, dok je do sada paket sa VR2 headset-om od 400 dolara bio jedini način da se kupe novi.
Kontroleri podržavaju šest stepeni slobode kretanja, detekciju dodira prstiju i vibracije, što omogućava imerzivnije igranje na Vision Pro uređaju.
Izvor: Engadget
Facebook komentari: