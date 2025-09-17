Apple daje vlasnicima iPhone 14 i 15 dodatnu besplatnu godinu satelitske povezanosti

U okviru predstavljanja iPhone-a 17, Apple je objavio iznenađenje za vlasnike starijih modela. Kompanija je vlasnicima iPhone-a 14 i 15 produžila besplatan pristup satelitskim funkcijama za još jednu godinu. Ovo je treće produženje otkako je funkcija Emergency SOS via satellite predstavljena sa iPhone-om 14.

Apple je uveo satelitske funkcije 2022. godine

„Besplatno probno razdoblje biće produženo za korisnike iPhone-a 14 i 15 koji su aktivirali uređaj u zemlji koja podržava Apple-ove satelitske funkcije“, navodi se u saopštenju kompanije. Na Apple-ovoj stranici podrške piše da sledeće zemlje nisu podržane: Jermenija, Belorusija, Kina (kopno), Hongkong, Makao, Kirgistan, Kazahstan i Rusija.

Apple je uveo satelitske funkcije 2022. godine, počevši sa Emergency SOS via satellite. U iOS-u 18, ponuda se proširila i na satelitske poruke, Find My pristup i pomoć na putu. Funkcije rade kroz partnerstvo sa Globalstar-om.

Zašto Apple i dalje produžava besplatan period? Jedan korisnik Reddit-a je prošle godine ponudio logično objašnjenje: „Ne mogu da zamislim da Apple ikada naplaćuje Emergency SOS via satellite. Pozitivna strana “Apple mi je spasao život”. Ako Apple omogući hitne SOS funkcije preko satelita, ljudi bi mogli da kažu kako im je Apple zapravo spasio život. Ako bi Apple naplaćivao funkciju i neko umre jer nije platio malu sumu, to bi bila katastrofalna reputacija

Funkcije možete testirati već sada na svom iPhone-u: za Emergency SOS idite na Settings > Emergency SOS i skrolujte do opcije Try Demo. Za testiranje slanja poruka: Settings > Apps > Messages, pa skrolujte do Satellite Connection Demo.

Apple je na „Awe dropping“ događaju, pored satelitskog produženja, predstavio i nove uređaje: iPhone 17, iPhone Air i iPhone 17 Pro / Pro Max, AirPods Pro 3, Apple Watch SE 3, Apple Watch Series 11 i Apple Watch Ultra 3. Potvrđeno je i da će svi novi operativni sistemi uključujući iOS 26 biti dostupni kao besplatna nadogradnja od 15. septembra.

Izvor: Engadget