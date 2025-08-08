Apple dodatno ulaže 100 milijardi u SAD

Apple planira da pojač́ svoju posvećenost proizvodnji u SAD, prema rečima zvaničnika Bele kuće koga je citirao i prvi objavio Rojters.

Tehnološki gigant će u sredu objaviti dodatnih 100 milijardi dolara ulaganja kako bi pomogao u povećanju proizvodnje ovde u SAD nakon što se prethodno obavezao da će investirati 500 milijardi dolara u zemlju tokom naredne četiri godine. Obaveza od 500 milijardi dolara uključuje otvaranje novog naprednog proizvodnog pogona u Hjustonu za proizvodnju servera koji podržavaju Apple inteligenciju, proizvodnju Apple TV+ u 20 američkih država i saradnju sa američkim dobavljačima.

Vest dolazi u trenutku kada je predsednik Tramp zapretio proizvođaču iPhone-a carinama ukoliko ne preseli veći deo svoje proizvodnje iz Azije u Sjedinjene Države.

Apple, koji uglavnom proizvodi svoje uređaje u Indiji, Kini i Vijetnamu, već je pogođen carinama. Kompanija je imala 800 miliona dolara troškova vezanih za carine tokom juna i očekuje da će potrošiti 1,1 milijardu dolara u sledećem kvartalu, rekao je izvršni direktor Tim Kuk tokom poziva o zaradi prošlog meseca.

Izvor: TechCrunch