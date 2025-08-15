Apple donosi GPT-5 u Apple Intelligence

Novi model stiže u iOS 26, iPadOS 26 i macOS Tahoe 26 kao opcioni dodatak.

ChatGPT ostaje opcioni dodatak Apple-ovom AI sistemu

OpenAI je ove nedelje lansirao dugo očekivani GPT-5. Kompanija ga hvali kao svoj najbolji model do sada, sa unapređenjima u kodiranju, preciznosti, bezbednosti i drugim ključnim aspektima. Direktor Sam Altman je kvalitetni skok uporedio sa trenutkom kada je iPhone prvi put dobio Retina ekran naglašavajući veličinu promene.

Apple je potvrdio da će GPT-5 biti deo Apple Intelligence platforme u narednim verzijama operativnih sistema iOS 26, iPadOS 26 i macOS Tahoe 26, koje će, po tradiciji, biti objavljene krajem leta.

ChatGPT ostaje opcioni dodatak Apple-ovom AI sistemu. Može se aktivirati u podešavanjima, a ako je isključen, Siri neće koristiti spoljne modele. GPT-5 će biti besplatan za sve korisnike, ali OpenAI nudi i plaćene planove od 20 dolara mesečno za ChatGPT Plus do 200 dolara mesečno za Pro paket, sa pogodnostima poput neograničenog korišćenja. Pretplatnici ovih planova moći će da se prijave putem Apple Intelligence-a i koriste iste prednosti kao i u samom ChatGPT-u.

Izvor: Engadget