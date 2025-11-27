Apple donosi MLS utakmice u standardnu pretplatu na Apple TV.

Apple ukida svoj MLS Season Pass i uključuje sledeću sezonu MLS-a u standardnu pretplatu na Apple TV. Aranžman izgleda prati model iz oktobra, kada je kompanija zaključila sličan sporazum za prenos F1 trka svim pretplatnicima.

Počevši od 2026, sve MLS utakmice biće dostupne pretplatnicima Apple TV-a uključujući mečeve regularne sezone, Leagues Cup, MLS All-Star utakmicu, Campeones Cup i plej-of za Audi MLS Cup.

MLS Season Pass, predstavljen 2022, bio je jedan od Appleovih najznačajnijih ulazaka u sportsko emitovanje, postavši ekskluzivni globalni strimer MLS-a bez regionalnih ograničenja. Taj nivo pristupa sada se nastavlja, ali bez pretplate od 15 dolara mesečno.

„Oduševljeni smo što MLS donosimo još većem broju navijača širom sveta“, poručio je Edi Kju, potpredsednik Applea za servise. „Svaka utakmica, sve na jednom mestu, uz originalne Apple sadržaje — pobeda za navijače.“

Prema Sportico-u, novi ugovor podrazumeva veće Appleove obaveze: kompanija će platiti 200 miliona dolara za sezonu 2026, 175 miliona za kraću sezonu 2027, a zatim po 275 miliona za periode 2027–2028 i 2028–2029. Nakon toga, MLS će moći da ponovo pregovara licenciranje sa drugim strimerima ili da obnovi ugovor s Appleom.

Iako Apple još nije pribavio prava na NBA ili NFL poput Amazona i Googla, nastavlja da gradi sportsko prisustvo. Pored MLS-a, Apple ima petogodišnji ugovor za prenos svih F1 trka, uključujući treninge i sprint sesije. Sa Svetskim prvenstvom 2026. na vidiku, vreme za novi MLS ugovor čini se idealnim.

Izvor: Engadget