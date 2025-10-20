Apple donosi NBA uživo na Vision Pro

Apple u saradnji sa Spectrum SportsNet planira emitovanje odabranih Los Angeles Lakers utakmica direktno na Apple Vision Pro tokom sezone 2025–2026 godine. Utakmice će biti snimane u Apple Immersive video formatu. To je isti VR-prijateljski stil koji je korišćen za snimanje Metallica koncerta ranije ove godine.

Ovo omogućava korisnicima Vision Pro uređaja da uživaju u „perspektivama nemogućim za tradicionalne prenose“. Pristup uživo biće ograničen na vlasnike uređaja u regionalnom području emitovanja (Južna Kalifornija, Havaji i delovi južnog Nevade) i verovatno će zahtevati pretplatu. Apple navodi da će ponovne emisije i najvažniji delovi utakmica biti dostupni u odabranim zemljama putem SportsNet i NBA aplikacija.

Vision Pro do sada je bio cenjen kao odličan uređaj za medije. Ali sportski sadržaji koji koriste njegove specifične funkcije gotovo da nisu postojali. Apple olakšava gledanje sportskih sadržaja kao što su Friday Night Baseball i Major League Soccer. Ipak NBA je prvi mainstream sport koji nudi iskustvo specifično za Vision Pro. Aplikacija NBA visionOS omogućava prikaz statistika igrača u realnom vremenu, multiview za više utakmica. Zatim i prikaz tabela sa 3D prikazom terena i malim igračima.

Apple sada, prema izveštajima, prioritet daje pametnim naočarima u odnosu na lakšu i jeftiniju verziju Vision Pro, te je ovo prilika da postojeći korisnici dobiju novi sadržaj za gledanje.

