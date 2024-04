Apple dopunio svoje liste retro i zastarelih uređaja

Apple je kategorisao iPhone 6 Plus kao zastareli, a iPad mini kao retro uređaj. To je urađeno u skladu sa kompanijskom praksom, prema kojoj se uređaj proglašava kao retro (vintage), pet godina nakon prekida njegove proizvodnje, a zastareo (obsolete), sedam godina od kada se više ne proizvodi. Apple-ovi servisi nemaju obavezu da popravljaju uređaje koji se nalaze na listi zastarelih, ali naravno mogu to da urade, ukoliko imaju delove za njih.

iPhone 6 Plus je predstavljen u septembru 2014. godine i bio je prvi Apple-ov uređaj sa podrškom za Apple Pay. Pokretao ga je A8 čip koji je u to vreme obezbeđivao vrhunske performanse. Prestao je da se proizvodi dve godine kasnije, u septembru 2016. godine, ali se u prodaji kod dilera mogao pronaći još nekoliko godina nakon toga (dok nisu potrošili sve zalihe). Softverska podrška za ovaj telefon završena je sa iOS13 verzijom iz 2019. godine.

iPad Mini 4 započeo je svoj život tokom septembra 2015. godine. Bio je opremljen istim A8 čipom kao i iPhone 6 Plus, pa je doneo vrhunske performanse u kompaktnom pakovanju. Prelaskom u „vintage“ kategoriju, iPad Mini 4 i dalje može da u naredne dve godine da se popravlja u autorizovanim Apple servisima.

