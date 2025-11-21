PC Press specijal - Bezbednost 2025
Apple funkcije za iPhone zasnovane na satelitima

Angelina [PC Press]

Iako Appleov iPhone već podržava slanje poruka, pozivanje hitnih službi i kontaktiranje pomoći na putu putem satelitske veze, kompanija ima mnogo više funkcija zasnovanih na satelitima u pripremi, prema Marku Gurmanu iz Blumberga.

Funkcije u razvoju navodno uključuju API koji omogućava proizvođačima aplikacija da podrže satelitske veze u svojim aplikacijama, verziju Apple mapa koja omogućava korisnicima navigaciju bez mobilne ili WiFi veze, dodavanje fotografija u poruke i povećanu podršku za „prirodnu upotrebu“, omogućavajući korisnicima da se povežu sa satelitom čak i ako njihov telefon nije usmeren direktno ka nebu.

Sve ove funkcije bi potencijalno povećale upotrebljivost iPhonea kada su njihovi vlasnici van dometa tradicionalnih mobilnih mreža. Još jedna potencijalna nadogradnja, o kojoj je prvi izvestio The Information, mogla bi poboljšati 5G mreže omogućavajući im povezivanje sa satelitima radi povećane pokrivenosti.

Osnovne funkcije bi bile besplatne, kaže Gurman, a kupci bi plaćali operaterima za napredniju podršku. Pored toga, Appleov satelitski partner Globalstar navodno treba da poboljša svoju infrastrukturu kako bi podržao ove nadogradnje, koje Apple pomaže u finansiranju.

Izvor: TechCrunch

