Apple, Google i Meta se suočavaju sa tužbama zbog aplikacija kazina

Apple, Google i Meta su promovisale kockanje što nije dozvoljeno.

Savezni sud je odbio da odbaci kolektivne tužbe protiv Google, Mete i Apple za promociju ilegalnog kockanja putem aplikacija kazina.

Američki sud nastavlja sa svim procesom. Možda dosta licemerno i kasno. Američki sud se ponaša kao da su se aplikacije kazina i kroz kockanje i kroz igru pojavile juče. U svakom slučaju i ova kasna i prilično licemerna reakcija nam dosta govori.

Tužbe terete Apple, Google i Metu da su promovisale autentičko isksutvo kockanja na slot mašinama. Ujedno su naplaćivale provizuju od 30% čime je ostvaren profit od 2 milijarde dolara.

Tužba ukazuje i da su aplikacije uticale na razvijanje zavisnosti.

Pokušaj Apple, Google i Mete da se tužba odbaci nije uspeo. Međutim, još uvek nema ni realnog toka suđenja. Da li će im se prećutati ponovo ostaje da vidimo.

Izvor: freepressjournal.in