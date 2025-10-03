Apple, Google i Meta se suočavaju sa tužbama zbog aplikacija kazina
Apple, Google i Meta su promovisale kockanje što nije dozvoljeno.
Savezni sud je odbio da odbaci kolektivne tužbe protiv Google, Mete i Apple za promociju ilegalnog kockanja putem aplikacija kazina.
Američki sud nastavlja sa svim procesom. Možda dosta licemerno i kasno. Američki sud se ponaša kao da su se aplikacije kazina i kroz kockanje i kroz igru pojavile juče. U svakom slučaju i ova kasna i prilično licemerna reakcija nam dosta govori.
Tužbe terete Apple, Google i Metu da su promovisale autentičko isksutvo kockanja na slot mašinama. Ujedno su naplaćivale provizuju od 30% čime je ostvaren profit od 2 milijarde dolara.
Tužba ukazuje i da su aplikacije uticale na razvijanje zavisnosti.
Pokušaj Apple, Google i Mete da se tužba odbaci nije uspeo. Međutim, još uvek nema ni realnog toka suđenja. Da li će im se prećutati ponovo ostaje da vidimo.
Izvor: freepressjournal.in