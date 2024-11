Apple i A24 snimaju film o Samu Bankman-Friedu

Film će se bazirati na biografiji Majkla Luisa koja je često kritikovana.

Apple i filmska kompanija A24 su u ranoj fazi razvoja filma o osuđenom kripto prevarantu Semu Bankman-Fridu. Scenario piše Lena Danam. Projekat će se zasnivati na knjizi Majkla Luisa “Going Infinite: The Rise and Fall of a New Tycoon”. Mnogi kritičari su smatrali previše popustljivom prema Bankman-Fridu.

Knjiga opisuje vrtoglavi uspon i pad Bankman-Frida i njegovih firmi FTX i Alameda. Međutim, prikazuje osnivača FTX-a kao dobrodušnog genija. Zanemaruje se činjenica da je proneverio milijarde dolara od klijenata, trošeći ih na slavne ličnosti, političke donacije i luksuzne nekretnine.

FTX je na svom vrhuncu vredeo milijarde, ali je berza na kraju propala. Bankman-Frid je osuđen za prevaru i dobio kaznu od 25 godina zatvora. Većina klijenata FTX-a će dobiti svoj prvobitni ulog nazad, sa kamatom, ali to se temelji na vrednosti bitkoina od oko 17.000 dolara, dok je sadašnja cena skoro pet puta veća.

Baziranje filma na hvalospjevnoj biografiji Luisa nije obećavajući početak. Nadamo se da će Danam ili drugi pisci takođe koristiti mnogo bolje knjige (kao što je “Numbers Go Up” autora Zeka Foa) koje prikazuju mračnu, prevarantsku stranu kripto promotera poput Bankman-Frida i cele industrije.

Apple Original Films i A24 su nedavno najavili i druge saradnje, uključujući film Spajka Lija i Denza Vashingtona “High and Low.” Drugi projekti o FTX-u su takođe u pripremi, uključujući Amazon Prime seriju braće Ruso zasnovanu na padu FTX-a 2022. godine.

