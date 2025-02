Apple i Google usvajaju naziv Gulf of America za korisnike mapa u SAD

Google Maps sada zvanično prikazuje Gulf of Mexico kao Gulf of America ako otvorite aplikaciju u SAD-u.

Gulf of America

Google je saopštio da je došlo do promene naziva jer je vlada već ažurirala Geografski informativni sistem naziva (GNIS). Taj sistem određuje “savezni i nacionalni standard za geografske nazive”. Jedna od izvršnih naredbi koju je Trump potpisao u januaru prilikom preuzimanja funkcije je promenila naziv ovog dela vodene površine, ali je Google ranije objasnio da je praksa kompanije da sačeka ažuriranja zvaničnih vladinih izvora pre nego što primeni bilo kakve promene naziva.

Oznaka Gulf of America biće vidljiva samo ako koristite Maps aplikaciju u SAD-u, ili ako otvorite Maps na mreži i postavite lokaciju uređaja na ovu regiju. Ako ste u Meksiku, oznaka i dalje prikazuje Gulf of Mexico. A ako ste bilo gde drugde, videćete je označenu kao obe, tačno: Gulf of Mexico (Gulf of America). Takođe, ovo je dugoročna praksa kompanije da prikazuje zvanične lokalne nazive kada se razlikuju između zemalja. Izvršna naredba Trumpa takođe menja naziv Denali, najviše planine u Severnoj Americi, u Mount McKinley. Do sada, lokacija je i dalje prikazana kao Denali na Maps.

Apple je takođe ažurirao svoju Maps aplikaciju i veb sajt kako bi uključio novu nomenklaturu za korisnike u SAD-u. Trenutno, grafika na mapama kompanije i dalje prikazuje “Gulf of Mexico”, ali klikom na regiju pojavljuje se kartica koja kaže “Gulf of America”. Pretraga za “Gulf of Mexico” donosi istu karticu GoA.

Izvor: Engadget

