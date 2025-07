Apple i pretplata 20 dolara za zaštitu uređaja

Apple najavljuje novu AppleCare pretplatu pod nazivom AppleCare One koja vam omogućava da pokrijete više proizvoda jednim planom. Za 19,99 dolara mesečno, AppleCare One pokriva do tri proizvoda, a dodavanje novog proizvoda košta 5,99 dolara mesečno po proizvodu.

Sa proizvodima pokrivenim AppleCare One, dobijate isto pokriće kao i AppleCare Plus, uključujući pokriće baterije, neograničene popravke za slučajna oštećenja i prioritetnu podršku 24/7.

Ako se pretplatite na AppleCare One, možete dodati i proizvode koji su stari do četiri godine svom planu – veliki skok u odnosu na 60-dnevni rok u kojem morate dodati AppleCare Plus pokriće proizvodu nakon što ga kupite. Međutim, Apple kaže da stariji proizvodi koje dodate svojoj AppleCare One pretplati moraju biti u „dobrom stanju“ i da kompanija može izvršiti dijagnostičke provere na njima pre nego što ih dodate u vaš plan. Apple će vam takođe dozvoliti da dodate slušalice u AppleCare One plan samo ako su mlađe od godinu dana.

Pokriće za krađu i gubitak je takođe dostupno za iPad i Apple Watch uz AppleCare Plus, a ako pokrijete iPhone, iPad ili Apple Watch u okviru AppleCare One, pokriće za krađu i gubitak će biti uključeno.

Apple kaže da se možete prijaviti za AppleCare One sa svog iPhone-a, iPad-a ili Mac-a ili u Apple prodavnici počev od 24. jula.

AppleCare One je samo najnoviji servis od Apple-a, koji takođe uključuje pretplatu na Apple One koja objedinjuje niz Apple usluga u jedan plan. U prošlom kvartalu, kompanija je objavila da su njeni prihodi od usluga dostigli još jedan rekordni nivo.

Izvor: TheVerge