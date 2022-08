Apple i Samsung pametni satovi trebaju više dugmića da bi privukli više sportista

Ranije prošle nedelje, Samsung je najavio Galaxy Watch 5 Pro.

Postoji razlog zašto je navigacija sa tasterima tako omiljena

To je Samsung-ov najizdržljiviji pametni sat ikada, a na Unpacked-u je bilo jasno da kompanija namerava da se sat dopadne sportistima na otvorenom. Apple je takođe otkrio na WWDC-u da će WatchOS 9 imati gomilu novih running metrika, dodajući gorivo glasinama da bi robusni Apple Watch mogao biti na putu. Jasno je da obe kompanije žele da privuku korisnike iz Garmin i Polar gomile – ali osim trajanja baterije i izdržljivosti, postoji još jedna prepreka koja bi mogla da poremeti ove napore.

Ekrani osetljivi na dodir. Apple i Samsung su se oslanjali na navigaciju na ekranu osetljivom na dodir na svojim pametnim satovima. To je u redu za povremene vežbe ili za prosečnu osobu koja ne prelazi sve vrste terena sa ekstremnim temperaturama. Neće biti dovoljno za entuzijaste na otvorenom na koje obe kompanije ciljaju sa ovim „Pro“ satovima. Ovo nije problem kada koristite Polar ili Garmin sportski sat. To je zato što fizička dugmad ne sprečavaju vlaga ili rukavice. Kada se naviknete na njih, možete da listate menije bez potrebe da spuštate pogled dok vam to apsolutno ne bude potrebno.

Neki čak koriste kombinaciju kontrola dodirom i dugmetom — što je idealno jer uvek možete da koristite najpogodniji metod za datu situaciju. Jasno je da su i Apple i Samsung svesni da sportisti cene trajanje baterije, detaljne metrike i izdržljivost. Ali manje je jasno da li je bilo koja kompanija zaista razmišljala o tome zašto bi toliki entuzijasti i triatlonci radije odustali od fensi ekrana osetljivog na dodir nego od fizičkih kontrola. Još uvek ne znamo mnogo o Apple-ovom robusnom satu. Okolni detalji koji se drže u prilično čvrstoj tajnosti. Ali Galaxy Watch 5 Pro više nije tajna. Postoji u svetu, i bez obzira na to šta ima, nedostaje mu fizička kontrola na koju su se mnogi triatlonci navikli. S obzirom na to, pomalo je zbunjujuće što je Samsung izbegao rotirajući okvir za Pro. (To je možda bio kompromis da bi se osigurala veća izdržljivost.)

Izvor: Theverge

