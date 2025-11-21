Apple i Siri dobijaju potporu — ali od strane najvećeg rivala

Apple se sprema za jednu od najvećih promena u istoriji svog virtuelnog asistenta Siri – ali u toj promeni neće biti baš sve osmišljeno “in-house”. Prema izveštajima, Apple je blizu dogovora sa Google-om koje predviđa da će koristiti napredni AI model kompanije Google, kao interni “motor” nove verzije Siri-ja koja se očekuje u prvoj polovini 2026. godine.

Zašto je Apple ustuknuo i okrenuo se Google-u?

Do sada je Siri često kritikovana zbog zaostajanja za rivalima kao što su Google Assistant i Amazon Alexa – naročito kad je reč o složenijim, kontekstualnim zadacima i integracijama sa spoljnim aplikacijama i servisima. Apple je procenio da unapređenje sopstvenog modela AI-asistenta zahtevno kasni, te je istražio opcije – od modela kompanija Anthropic i OpenAI – pre nego što je odabrao Google-ovu platformu, primarno zbog dugogodišnje saradnje između Apple-a i Google-a na polju pretrage i mobilnih servisa.

U dogovoru koji se špekuliše iznosi približno 1 milijardu dolara godišnje – za pristup modelu koji ima približno 1,2 biliona parametara, što znatno nadmašuje kapacitet trenutnog Apple-ovog AI sistema. Model će operisati na Apple-ovoj privatnoj cloud infrastrukturi, što kompanija vidi kao način da zadrži kontrolu nad poverljivošću podataka, dok će Google ostati iza kulisa kao tehnološki partner.

Šta će sve nova Siri moći – i koje su granice

Nova generacija Siri-ja trebalo bi da omogući mnogo prirodnije interakcije: rezimiranje sadržaja, planiranje kompleksnih zadataka, kombinovanje informacija iz različitih izvora, i brže reagovanje na korisnikove zahteve. Apple planira da zadrži svoj prepoznatljivi interfejs, ali “mozak” iza njega biće unapređen upravo zahvaljujući modelu koji dolazi iz Google-a.

Ipak, korisnici ne treba da očekuju da će Google servisi postati vidljiv deo Apple-ovog interfejsa – ugovor ne podrazumeva ugradnju Google pretrage u iOS, niti promenu Apple-ovog ekosistema u smislu brendiranja. Apple nastavlja razvoj sopstvenih modela, koji bi kasnije mogli u potpunosti da zamene trenutni sistem.

Šta ovo znači za krajnje korisnike i tržište

Za korisnika iPhone-a ovo može biti značajan iskorak: Siri bi konačno mogla prestati da bude “osnovni” asistent i postati konkurentan vrhunskim rešenjima drugih kompanija. Ali, ovaj potez takođe otvara pitanja o privatnosti, zavisnosti od partnera, kao i o budućoj poziciji Apple-a kao lidera AI-razvoja.

Na tržištu, saradnja Apple-a i Google-a simbolizuje da granica između konkurencije i partnerstva postaje fleksibilnija – čak i oni najveći rivali spremni su da sarađuju kada je u pitanju AI sledeće generacije. Konačno, ovo je signal da je Apple odlučan da nadoknadi zaostatak – ali i spreman da prizna da mu je za to potreban spoljni mozak.

